Turismo nella morsa della mafia Giro d'affari da 2,2 miliardi di euro

Pubblicato il 22 aprile 2021 | 17:49

Business mafioso da 2,2 miliardi

L'allarme scoppiato già da un anno

I numeri e le regioni più a rischio

I dati di Bankitalia

nche il mondocome quello dellaè tra le vittime preferite della criminalità organizzata che, infiltrandosi nel ricco business italiano,. A evidenziarlo una ricerca realizzata daelaborando dati ufficiali o da fonti autorevoli anticipati dall'Ansa. Un allarme non nuovo che arriva pochi giorni dopo quello di Confcommercio secondo cui sono 40mila le imprese a rischio usura in Italia a causa di fatturati che crollano, mancanza di liquidità e difficoltà nell'accesso al credito. Il ministro al Turismo,: «Il governo sta elaborando formule di finanziamento trasparente in grado di sostenere gli operatori colpiti dall'impatto economico del virus».che, per altro, non ha fatto altro che fare da amplificatore di un fenomeno già in atto da anni. Come Italia a Tavola infatti già ad aprile 2020 ci eravamo posti la preoccupazione di infiltrazioni. Tema che su due piedi scandalizzava tutti e rappresentava un tabù, ma che col passare del tempo è stato via-via sempre più confermato e sollevato. Venezia era stata tra le prime città a far capire che gli hotel della Laguna iniziavano già a ricevere offerte “indecenti” da soggetti sospetti. Le motivazioni sono ovviamente da ricondurre alla crisi generata dal Covid che ha frantumato i fatturati, ridotto all'osso la liquidità e generato timore per l'incertezza di decisioni prese tardivamente, male e con poca lungimiranza come accaduto con l'ultimo decreto L’indagine di Demoskopika entrando nel dettaglio evidenzia che alla sola 'ndrangheta si attribuisce il 40% del giro d'affari complessivo, e sono quasi 4.500 le aziende a maggior rischio di riciclaggio associato a. «Il turismo in ginocchio per il Covid fa gola ai sodalizi criminali», dice il presidente di Demoskopika,Sono sei i sistemi turistici regionali a presentare i rischi più elevati di infiltrazione criminale nel tessuto economico:. Sul versante opposto, sono quattro le regioni a presentare una minore vulnerabilità, presenti nel cluster delle realtà con un rischio "basso" di infiltrazione economica:Se ammonta aderivante dall'infiltrazione economica nel comparto turistico italiano, la parte del leone la fa la 'ndrangheta con un giro d'affari di 810 milioni, pari al 37% degli introiti complessivi. A seguire la camorra con 730 milioni (33%) e la mafia con 440 (20%) e criminalità organizzata pugliese e lucana con 220 (10%). Osservando il livello territoriale emerge, inoltre, che nelle realtà del Mezzogiorno si concentrerebbe il 38% degli introiticriminali, pari a 825 milioni. A seguire il Centro con 515 milioni (23%), il Nord Ovest con 490 milioni (22%) e il Nord Est con 370 milioni (17%).«L'indagine di Demoskopika sulle infiltrazioni mafiose nel turismo - dice all'Ansa il ministro del turismo Massimo Garavaglia - è preoccupante. È un fenomeno che, danneggiati dalla pandemia. Che soffrono così 2 volte il Covid, sugli affari e sulla concorrenza mafiosa.del virus, al fine di renderli impermeabili dalla contaminazione mafiosa. La ministra Lamorgese ha chiaro il quadro e credo stia già adottando iniziative volte a frenare questo tipo di infiltrazioni».. Non a caso nella lettera inviata al Presidente Draghi la scorsa settimanaha sottolineato anche l’importanza di prevedere un pacchetto di misure ad hoc per sostenere la patrimonializzazione delle aziende con allungamento dei finanziamenti, garanzie agevolate e strumenti di finanza alternativa come bond o basket bond.- dichiara, vice presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi - ha bisogno di un percorso di accompagnamento in attesa del ritorno alla normalità potendo disporre anche di interventi temporanei di riduzione della pressione fiscale e misure di decontribuzione per il lavoro. Stiamo facendo il massimo, molte aziende hanno visto crescere a dismisura il peso del proprio debito per non soccombere e il grido die oggi sostenuto anche dai dati di Bankitalia dimostra con ancora più forza le nostre ragioni».