«Ristoranti, a queste condizioni non vi conviene riaprire». [Draghi e Speranza si accaniscono sul turismo]

Primo Piano del 22 aprile 2021 | 14:36

Folle. Nemico di ristoranti e bar. Incurante della crisi degli hotel e di tutto il turismo. Se le accuse verso Conte erano sostanzialmente di incapacità e di insensibilità verso la crisi del mondo dell’accoglienza (principale polo economico italiano), nei confronti di Draghi da ieri si sta alzando il vento della tempesta. È vero che siamo il Paese ad oggi col maggior numero di morti in Europa per Covid (e in assoluto fra i primi al mondo) e che solo adesso la campagna vaccinale sembra prendere un po’ di slancio, ma è anche vero che sulla carta la situazione è messa meglio dello scorso anno, quando si aprì di fatto tutto il 18 maggio. Ma dal Governo vengono oggi solo nuove restrizioni (assurde) per i 340mila pubblici esercizi italiani. E, ovviamente, a cascata verso tutto il mondo dei fornitori e della filiera agroalimentare che dovrà subire nuove perdite per una mancata ripresa del lavoro.









Ma chi dice che "al chiuso" in un locale c'è pericolo? E fino a ieri?



(a parte il solito oltranzista Speranza)Nemmeno il più rigido scienziato del Cts potrebbe sostenere una simile, tanto più che fino aNé ci sono state conferme scientifiche sulla pericolosità dei locali, a differenza dei trasporti pubblici…

E ancora. Chi è il pazzo che può sostenere che giocare a calcetto o a basket (sport impossibili senza “contatto fisico”), sia pure all’aperto, o andare al cinema, a teatro, ai concerti o allo stadio sia meno pericoloso che prendere un aperitivo seduti all’interno di un bar?

Il Governo perde credibilità

Col coprifuoco non si può lavorare, meglio tenere chiuso

Assurdo pensare di riaggiustare tutto fra 15 giorni

Il nuovo decreto brucia le speranze di ripresa del turismo

Quelle discriminazione fra chi ha spazi all'aperto e chi no

Sono le mancate risposte a queste domande che fanno crollare ogni credibilità nella decisione politica del Governo che sbarra le porte di bar e ristoranti fino al 1° giugno e poi ne autorizza l’attività “solo” fino alle 18. Ma che orari sono? E chi l’ha detto che nei dehors con le pareti di vetro si stia più al sicuro che in un locale interno ampio e aerato?E perché non permettere? E se siamo in carenza di vaccini, perché non avviare operazioni diMa, soprattutto, dove sono i geni che pensano che si possa avviare una stagione turistica con un? Ma nessuno a Palazzo Chigi e dintorni tiene conto che d’estate. E che dire dei flussi di prenotazioni internazionali (e italiane) che girano al largo dall’Italia e scelgono la Grecia, anche in isole non covid-free, la Spagna o la Croazia senza coprifuoco? Nessuno si chiede se questo avviene perchéCome se non bastasse arrivano le indiscrezioni secondo cui, in fondo, persino il serissimo e autorevolissimo super Mario (che peraltro sta facendo un egregio lavoro sul recovery plan) forse sta scherzando. Come si possono decidere queste restrizioni e poi fare filtrare? Se davvero l’intenzione fosse quella di tenere stretto solo per poche settimane, per poi aprire tutto come l’anno scorso, perché non dirlo subito e chiaramente? Si potrebbero avere almeno due effetti immediati: evitare parte della rabbia degli operatori che ora sfocerà in proteste inimmaginabili (e giustificate) e, aspetto non certo irrilevante,Se poi affrontiamo il tema delle discriminazioni fra chi ha spazi all’aperto e chi no (puerile tentativo di dividere la categoria dei pubblici esercizi all’insegna del “”), si apre uno scenario all’insegna dell’irresponsabilità più totale di tutti i ministri che hanno accettato questa logica demenziale (a proposito non basta “astenersi”, ma restare a fare il ministro del Turismo…). MaSe c’è brutto tempo che si fa?E in questo caso chi li salverebbe dal “contagio sicuro” che per Draghi e Speranza impedisce ad altri locali di lavorare? E, questione sottovalutata da tutti, cosa devono fare gli allergici che solo in locali al chiuso possono trovare un luogo sicuro? Il ministro della Sanità pensa solo a chi non ha problemi di salute? E se alla fine questo fosse solo un modo, criminale, di fare risparmiare allo Stato un po’ di quell’elemosina che finora ha girato alle aziende? Salvo coprire con milioni di euro i buchi di Alitalia, come tanto piace a tutti i nostri politici.

Comunque la si guardi questa decisione del Governo è davvero terribile, un vero schifo, e la prospettiva sembra essere solo quella di una morte annunciata del nostro turismo e di decine di migliaia di bar, ristoranti e hotel con a cascata il dramma sociale di almeno 300mila disoccupati e famiglie in povertà solo nel mondo dell'accoglienza. E ai fornitori che non lavorano chi ci pensa?