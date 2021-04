Ristoranti a norma, clienti educati. Così la riapertura non deluderà

Primo Piano del 25 aprile 2021 | 05:00

Regole chiare per tutti

Rischio di aspettative deluse

5 regole per godersi il ristorante

Clienti educati, ristoratori aggiornati

i ricorre ad un esempio che contiene, ma non guasta, iniziale elemento di facezia. Dating che nasce online, crescendo di aspettative: "". E poi l’incontro tanto atteso e così meticolosamente programmato ed organizzato avviene ed è delusione per entrambi. Speriamo che sia pochissimo calzante questo (faceto) esempio nell’introdurre argomento cheQuali le, affinché l’incontro tanto atteso non generi delusioni né per il cliente a causa del ristoratore, ma neanche, attenzione, per il ristoratore a causa del cliente? Il primo errore da non commettere, per entrambe le categorie pronte all’incontro, è di angolo visuale., pensare che in questi 13 mesi più o meno continuativi di chiusure obbligatorie, ci sia stata solo un’insistente pioggerellina. Sì, ci siamo attrezzati con impermeabile e ombrello. Adesso che non piove più, ci togliamo l’impermeabile, riponiamo l’ombrello e tutto è sereno come prima della pioggia.. La pandemia sta cambiando il mondo e sta cambiato tutti noi. I punti che fanno la differenza vistosa tra il prima e il dopo sono fondamentalmente quattro:Onde non ripeterci, si invita alla rilettura di cinque articoli pubblicati lo scorso autunno, inerenti alla tematica che qui stiamo trattando:(Pitagora non ce ne vorrà):, sia il ristoratore che il cliente. Anche questo aspetto è una conseguenza della pandemia: il cliente non solo soggetto di “diritti”, ma anche di “doveri”. E il ristoratore, in postura di reciprocità, non solo soggetto di “doveri”, tra l’altro aumentati e più stringenti rispetto al passato, ma anche soggetto di “diritti”.1.pressoché, dovuto alla distanza tra i tavoli e dell’osservanza della norma che al momento prescrive numero massimo di quattro commensali per tavolo. Dovere deontologico del cliente, nelle more che il no show possa essere sanzionato in qualche modo, avvertire tempestivamente in caso di disdetta.2.da supporre che possa avvenire ancor prima di essere presenti nel locale, dacché si acquisisce contezza del menu già da app del ristoratore.e/o quando ci sono tempi lunghi di approntamento in cucina e/o tempi lunghi di “respiro” di un grande rosso prima che lo si apprezzi pienamente.3.all’ingresso controllo della temperatura, acquisizione informazioni utili ai fini di contatti eventualmente resisi necessari,. Sempre con mascherina il personale di cucina e di sala. Con mascherina, sia al tavolo (ad eccezione di quando si mangia / beve !) e sia negli spazi comuni condivisi, i clienti.4.osservanza della distanza tra i tavoli e astensione da5.tendenziale eliminazione del contante,e, ancor meglio, strumenti touchless.Quali tipologie di clienti e di ristoratori, avranno le maggiori probabilità di successo nel faceto dating di cui si è detto in apertura? Quali saranno i clienti benvenuti, coccolati ed invogliati a tornare, dal ristoratore? Evidentemente queiche responsabilmente si sentono nel dovere e non soltanto nel. Quali saranno i ristoratori che vedranno riempirsi di clienti, pur con i vincoli delle vigenti norme, i loro locali?Quei ristoratori che hanno utilizzato i mesi delle chiusure come periodo sabbatico:, per affrontare il nuovo scenario della ristorazione. In buona sostanza, quanto grande è questa ovvietà, “si riapre”. Ma in cavillo ideologico e lessicale, atto ad agevolare riflessione su quanti mutamenti la pandemia ha fino ad ora provocato, verrebbe proprio da dire: “Si apre!”.