Si torna al bar e al ristorante. Ecco le 10 regole da rispettare

dopo tanta confusione dei politici, ecco le regole

1 - Chi può aprire dal 26 aprile? È obbligatorio prenotare?

2 - Se piove, se si deve pagare il conto o si deve usare il bagno, si può entrare nel locale?

3 - Come devono essere posizionati i tavoli all’aperto?

4 – Chi deve portare la mascherina?

5 – Si può consumare in piedi o al bancone?

6 - I locali che non hanno giardini o terrazze cosa possono fare?

7 – Da quando scatta il coprifuoco?

8 – Si può stare nei bar e dei ristoranti al chiuso degli hotel?

9 – È consentito il servizio a buffet?

10 – Si possono organizzare eventi, feste o ricevimenti?

entre i politici litigano su come applicare il decreto riaperture che hanno varato in Consiglio dei ministri, sui social impazzano le interpretazioni più diverse, in certi casi a seguito dell’intervento di ministri o di leader politici . Cerchiamo di fare quindi un po’ di ordine per quel che riguarda in particolare il mondo di bar e ristoranti, presentando un. Il tutto senza dimenticare che ci sono, ridotte se il pagamento avviene entro 5 giorni.Tutti i pubblici esercizi in zona gialla riaprono. Si può, ma il gestore dovrebbe conservare per 14 giorni i dati dei clienti presenti. Chi ha spazi all’aperto può servire ai tavoli fino alle 22, chi non li ha può fare solo asporto di cibo e bevande. Per tutti. Ovviamente vale con gli stessi orari anche il servizio di consegna a domicilio. Dal 1° giugno ci si potrà invece sedere e consumare anche all’interno di bar e ristoranti, ma solo dalle 5 alle 18, mentre al momento resta vietata la cena.No,. Per pagare ci potrebbero essere delle eccezioni se il locale non è provvisto di un pos portatile (mantenendo un distanziamento dalla cassa e fra i singoli clienti di almeno un metro), anche se i protocolli raccomandano il servizio Pos anche all’esterno., ma lo possono fare solo i clienti seduti al tavolo all’esterno e muovendosi nel tragitto con la mascherina.fra loro e a ogni tavolo ci possono stare(di più se dichiarano di essere conviventi). Il controllo della condizione non è a carico dei gestori, ma potrebbe essere fatta dalle forze dell’ordine. Le regole sono quelle dei prortocolli a suo tempo predisposti dalla Fipe.Tutto il personale di servizio deve indossare la mascherina. I clienti devono indossare sempre la mascherina quando sono in piedi e si spostano nel locale, la possonoNo, è vietato. La somministrazione di cibo o bevande è consentita solo a clienti seduti al tavolo (o per l’asporto).(il che creerà non poche polemiche negli stabilimenti balneari…). È ugualmente vietato acquistare bevande o cibo d’asporto e consumarlo nei pressi del locale. Nessun assembramento o gruppo di movida è permesso.Si possonoe al momento l’Anci sta lavorando ad un protocollo con la Fipe per sveltire le pratiche. La tassa per l’occupazione del suolo pubblico è sospesa fino a giugno, ma è quasi certa una proroga.(salvo che per motivi salute, urgenza e lavoro, fra cui ovviamente il pedonale di bar e ristoranti che deve sistemare sale e cucine). Non ci sono se non forse una tolleranza di 15 minuti che potrebbe essere consentita da alcuni Comuni, come quello di Roma per rientrare nelle abitazioni per chi è in ritardo. La circolare del ministero degli Interni Viminale ha richiamato prefetti e questori al rispetto della norma, esiste un margine in caso di imprevisto giustificato.Sì, il servizio è consentito (anche al bancone del bar), maprevisto di un metro fra i tavoli.Si può tornare ad organizzare un servizio al buffet ovunque, ma. Il cliente deve stare con la mascherina e mantenere il distanziamento.Al momento il decreto vieta ogni evento, e quindi anche le feste. In pratica, però,. Ovviamente sono vietati stazionamenti in piedi, salvo che si usi la mascherina.