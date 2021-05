Caffè al bancone, una necessità per i fatturati e la sostenibilità

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 18:32

Il divieto di consumo al banco ha generato un calo del fatturato e la produzione di 30 tonnellate al giorno di rifiuti di plastica

Niente servizio al bancone? Calano i fatturati e aumenta la plastica

La battaglia sul coprifuoco

l pressing per un accelerazione sul dossier riaperture non si ferma. La partita decisiva non dovrebbe giocarsi prima di venerdì 14, data del prossimo monitoraggio. Eppure, sopratutto dal centrodestra al Governo,e passando per la riapertura dei centri commerciali nel weekend, il via libera alle cerimonie, il ritorno negli stadi, la riattivazione di palestre e piscine al chiuso. Un tema, quest'ultimo, che potrebbeA sottolineare il doppio livello della discussione è stata la, associazione datoriale dei pubblici esercizi, che ha fatto notare come. Secondo un'analisi dell'Ufficio Studi di Fipe, «il divieto di consumo al banco da solo, ovvero escludendo l’asporto, genera». Dato che, se unito alla mancanza di evidenze scientifiche che leghino il consumo al banco al propagarsi della pandemia, fa emergere la necessità di un ripensamento delle regole di ingaggio con il cliente.In questa direzione, inoltre, si pone anche . La cabina di regia convocata a Palazzo Chigi per discutere del decreto Sostegni Bis non ha potuto evitare il tema. A intestarsi la battaglia è innanzitutto il centrodestra, Lega e Forza Italia.del divieto di circolazione notturna. L'ipotesi è che dal 17 maggio qualcosa possa cambiare (anche per la consumazione al banco). E non si tratterebbe di una modifica di poco conto per bar e ristoranti attualmente costretti al servizio solo all'esterno.Una restrizione che secondo Fipe sta provocando «un disastro in cui a essere maggiormente penalizzati sono i ristoranti». Sempre secondo il Centro Studi Fipe, infatti, lomentre arrivando alle 24.00 si aggiungerebbe un ulteriore recupero del 7%. «In totale - spiega la Federazione - queste due ore in più di lavoro garantiscono un incremento di volumi di affari per i pubblici esercizi di 10 milioni di euro al giorno. Una boccata d’ossigeno importante ma ancora più importante è la ripresa al più presto dell’attività al chiuso. Non dimentichiamoci che, non solo il 46% dei locali italiani, 116mila bar e ristoranti, è sprovvisto di spazi all’aperto, ma la perturbazione che interesserà per tutta questa settimana buona parte del nostro Paese, sta determinando un nuovo lockdown di fatto anche per le altre attività. Anche per questo non si può più attendere oltre».