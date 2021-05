Slittamento del coprifuoco alle 23? Bar e ristoranti, l'attesa si allunga

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 12:33

Coprifuoco, lo slittamento alle 23 si deciderà nel fine settimana

Coprifuoco, tre opzioni: alle 23, alle 24 o cancellazione

Novità già da lunedì 17 o al più tardi il 24 maggio? Contano i dati

Mascherina e vaccini: a 30 milioni di somministrazione stop all'uso all'esterno

Mascherine all'aperto? Con 30 milioni di vaccinati si va verso lo stop se non ci sono assembramenti

Un nuovo calendario di riaperture?

Il possibile calendario delle riaperture composto da Italia a Tavola secondo le informazioni disponibili

14 maggio: il monitoraggio chiave

15 maggio: stop quarantena per chi arriva da Paesi Ue, Gran Bretagna e Israele e ripartono piscine all’aperto e stabilimenti balneari

17 maggio: cambia il coprifuoco

1 giugno: riapertura ufficiale di ristoranti e bar al chiuso (secondo il decreto del 26 aprile)

15 giugno: si possono organizzare le feste di matrimonio

1 luglio: alle terme liberamente; riprendono fiere, congressi e convegni

utti a guardare. Ristoranti, bar, alberghi, hotel, agriturismi e locali pubblici in genere attendono speranzosi le decisioni che dovrebbero maturare a breve all’interno del Governo sul tema delle limitazioni alla circolazione notturna.Domande che dividono gli esperti e la politica ma che potrebbero fare bene all’economia e alle imprese dell’accoglienza. Tanto è vero che, secondo uno studio difocalizzato sulle attività di somministrazione, lo spostamento delInsomma, una decisione non ti poco conto che deve tenere conto anche dei dati epidemiologici. Nonostante le forti pressioni, soprattutto dalle Regioni e dal mondo dell’Horeca,per avere maggiori dettagli. Nel caso in cui la curva dei contagi si confermasse in discesa, allora. Le opzioni in campo al momento sono tre: lo spostamento in avanti alle 23 dell’entrata in vigore del coprifuoco, l’allungamento alle 24 oppure una totale cancellazione. Allo stato attuale delle cose, e tenendo conto della linea rigorista e cautelativa tenuta dalle istituzioni,L’agenda dell’esecutivo dovrebbe quindi. Anche se non è escluso (smentite "ufficiali" del Governo a parte) che al Consiglio dei ministri convocato oggi per discutere del Recovery Plan si faccia menzione del tema. D’altronde, sull’argomento c. «Sul coprifuoco sono convinto che, i dati della pandemia sono positivi come quelli del piano vaccinale», ha affermato a Radio anch’io, sottosegretario alla Salute.Sulla stessa posizione si era già espresso anche l’altro sottosegretario alla salute,: «Resistiamo ancora qualche settimana e riapriremo anche i locali e i ristoranti la sera, anche al chiuso.Ora si può, possiamo allargare le maglie, prima i numeri non lo permettevano. Eravamo nel pieno della terza ondata. Stiamo andando incontro alla riapertura completa di tutte attività. Per la fine di giugno, con i numeri delle vaccinazioni a cui stiamo assistendo, dovremmo assistere alle riaperture che vediamo in Gran Bretagna».Lo stesso Sileri, poi, ha rilanciato anche sull’: «Con l’arrivo dell’estate e il proseguimento delle vaccinazioni», ha detto a Rainews24. La soglia da raggiungere per trasformare questo auspicio in realtà è quella delle: «Abbiamo già fatto molto, ma dobbiamo allungare il passo. Il mio obiettivo è superare le 500.000 somministrazioni al giorno entro giugno», ha affermato il generale Francesco Figliuolo, commissario all’emergenza Covid. Per riuscirci si punta a coinvolgere maggiormente medici di base e farmacisti: «In Italia ci sono circa 43.000 medici di famiglia e 20.000 farmacie, se ogni medico inoculasse dieci vaccini al giorno, otterremmo 430.000 dosi in più alle quali se ne potrebbero aggiungere altre 100.000 per il ruolo delle farmacie. Le previsioni sono approssimative, ma se aggiungiamo a queste proiezioni quello che già facciamo possiamo riuscirci».Tutto questo potrebbe poi portare a una revisione più corposa del programma di riaperture. Un calendario che Italia a Tavola ha provato a tratteggiare tenendo conto di buoni propositi e cruda realtà Nel caso in cui dovesse essere confermata la discesa dei contagi e il rallentamento della pandemia registrato nelle ultime settimane,. Fra questi: durata del coprifuoco, ripresa del servizio al bancone per i bar e anticipo della ripresa del servizio al tavolo all’interno per i ristoranti.Vista la corsa della campagna vaccinale in Italia e in Europa,per chi arriva in Italia da un Paese Ue oppure da Gran Bretagna e Israele. All’ingresso nel nostro Paese, per poter circolare liberamente basteràche attesti di essere stati vaccinati, di essere guariti dal Covid oppure di aver effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.Una buona notizia per il turismo, soprattutto quello estivo, che sempre dal 15 maggio, secondo i protocolli già in vigore la scorsa estate.Dopo le proteste, l’ultima è in programma per martedì 11 maggio in 1.200 gallerie commerciali , si potrà tornare acosì come già avviene nel resto della settimana. Il tutto al netto di nuove valutazioni che potrebbero anche far slittare le riaperture dei fine settimana al 22 maggio.Su pressione, in primis, delle categorie commerciali coinvolte e delle Regioni, il Governo punta ache, attualmente, scatta dalle 22. Se i dati dovessero confermare la tenuta del sistema Italia rispetto alla prima fase di allentamento delle restrizioni, allora il Governo valuterà di modificare l’entrata in vigore del divieto di circolazione notturna.uno, uno addirittura unadella misura.Contestualmente, sempre tenendo sotto mano i dati,, mantenendo però un metro di distanza fra gli avventori. Una decisione che rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per tutti quegli esercizi che non possono disporre di spazi all’aperto per il servizio.Secondo l’ultimo decreto entrato in vigore il 26 aprile e valido fino al 31 giugno, è fissato per il primo giugno la ripresa ufficiale del servizio al tavolo all’interno dei locali pubblici. L’orario d’attività andrebbe dalle 5 alle 18, con l’asporto usufruibile fino alle 22 (a patto che non cambi l’orario del coprifuoco).Nella stessa data: dalle palestre alle piscine, passando per tutti quei locali dedicati a danza, yoga, pilates, ecc.Data da segnare in calendario per tutti gli sposi che dopo mesi di rinvii e incertezze possono coronare il desiderio di. Prospettiva che rappresenterebbe un ritorno alla vita per le attività diferme da molti mesi e che, non fosse confermato l’anticipo della data, avrebbero dovuto attendere il primo agosto per tornare a lavorare.Agli. Decade, infatti, il divieto di ingresso alle terme per chiunque non abbia una necessità medica, curativa.E sempre per la gioia di catering e banqueting,che, sebbene in estate siano meno frequenti, gettano le basi per il picco che ci si attende da settembre in poi.