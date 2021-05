Venezia, stop definitivo alle grandi navi. Per il turismo si aprono nuove possibilità

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 18:56

Venezia, con lo stop alle grandi navi il Canal Grande torna libero



Cosa prevede la nuova legge? Approdo a Marghera



Scarpa: «Si aprono nuove possibilità per i territori circostanti»

Dall'entroterra agli eventi, Venezia punta anche sul turismo enogastronomico per ripartire



Biennale e Salone nautico primi appuntamenti, poi spazio all'enoturismo

opo 1.600 anni di storia,. Con il sì espresso dalla Camera al decreto legge in materia di trasporti e disciplina del traffico croceristico nella Laguna (370 voti a favore dopo il voto positivo al Senato ), i vascelli delle. Ma cosa significa tutto ciò per il turismo? «Le crociere sono molto importanti per Venezia, ma molto spesso la discussione è stata preda di radicalismi opposti.», è il commento diLa nuova legge prevede da subitoper sfilare davanti al centro storico della città. Il nuovo percorso prevede l'attracco al porto industriale di Marghera . Per raggiungere la destinazione le navi dovranno percorrere il canale dei Petroli come suggerito dal sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro.che potrebbe ospitare tre, quattro grandi navi lasciando libero accesso alla città alla piccola croceristica. D'altronde, bisogna sempre ricordare che questo settore coinvolge 5mila lavoratori e relative famiglie e sostiene un traffico turistico consistente. Tanto è vero che, al di là dello stato attuale delle cose fortemente impattato dalla pandemia,», sottolinea Scarpa.Problema che lo spostamento dell'attracco a Marghera potrebbe riuscire a smorzare. «Quando arrivavano cinque, sei navi in un giorno potevano riversarsi sulla città 20-25mila turisti al giorno. Con questa soluzione c'è la. Penso alle ville venete, all'itinerario palladiano e molto altro», racconta Scarpa. Cosa più difficile, invece, se le grandi navi fossero state deviate a Trieste o Ravenna.Insomma, la decisione certificata dal voto alla Camera, oltre a mettere fine a uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni ha il merito di aprire nuove possibilità. Magari non subito, visto che Venezia in quanto città d'arte "soffre" la concorrenza delle vicine spiagge, sebbene qualcosa si stia già muovendo: «La scelta di tenere in presenza lae ilci daranno laper prendere parte a questi eventi. Leve da sfruttare per far ripartire le prenotazioni. Oltretutto, a partire», afferma Scarpa. L'idea è quella di affinare l'offerta per farsi trovare pronti in autunno e la prossima primavera. Magari: «Su sei stelle Michelin a Venezia, quattro sono detenute da ristoranti d'hotel. Questo per dire che è ora di smetterla con la tiritera che in albergo si mangia male. L'obiettivo, semmai, è quello di spingere ancor di più su questo aspetto agganciando le possibilità offerte dal turismo enogastronomico », conclude Scarpa.