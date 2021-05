Cibo, vino e territorio: ora il turista enogastronomico cerca esperienze più dirette

Pubblicato il 06 maggio 2021 | 13:27

U

L'esperienza enogastronomica occupa il 55% delle intenzioni di viaggio degli italiani

Dal 2016 a oggi, il turismo enogastronomico coinvolge il 55% dei viaggiatori

Roberta Garibaldi

Massimo Garavaglia: «L'Italia si deve organizzare»





La pandemia ha modificato le scelte

Il Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2021 è stato presentato in Senato il 6 maggio



Da turista a protagonista della vita del territorio



Il fenomeno del wellbeing

Il trend del weelbeing sempre più centrale per facilitare esperienze enogastronomiche

Digitale necessario per un filo diretto con il cliente

Destinazioni enogastronomiche: Sicialia in Italia, Spagna all'estero

sempre più maturo. A sottolinearlo è l’ultimo Rapporto sul turismo enogastronomico italiano, presentato al Senato il 6 maggio (alla presenza del) che ribadiscemesso in crisi dalla pandemia; ma non per questo disarmato di fronte alle possibilità di ripresa.Senei tre anni precedenti, per poi salire al 30% del 2018 e al 45% del 2019,. Certo, la crisi generata dall’emergenza covid ha lasciato le sue tracce: «L’impatto pesa sul numero dirispetto al 2019, e sul potere di spesa, con il 31% che afferma di aver destinato un budget inferiore rispetto al 2019, mentre il 27% dispone di maggiori risorse», ha affermato, curatrice del Rapporto e. Ma «se la pandemia ha frenato la possibilità di vivere esperienze,e anche un nuovo profilo del turista», ha aggiunto Garibaldi.«L’enogastronomia è. Ha retto in un momento di crisi, è sostenibile e può correre ancora più veloce, main questo ambito. Se ci mettiamo a lavorare per un piano nazionale legato all’enogastronomia, utilizzando questo Rapporto come documento di lavoro, potremo sfruttare un cavallo in grado di partire con la rincorsa e allora questo “Palio” lo vinceremo noi», ha rilanciato il ministro Garavaglia.Nel 2020, infatti,proprio attraverso le esperienze enogastronomiche., più delle città d’arte e delle destinazioni montane, sono diventate la porta di accesso per riscoprire i sapori dell’entroterra (53% dei turisti enogastronomici proviene dalle coste). La voglia di viere all’aria aperta dopo mesi di confinamento e la ricerca di maggiore sicurezza, ha spinto numerosi turisti ai (86% delle preferenze)(59%). Oppure soluzioni innovative come gli alberghi a tema cibo-vino (56%), case sugli alberi (32%) e glamping (29%).Insomma, la pandemia ha modificato le scelte e le attese del consumatore sempre più attento a privilegiare l’offerta enogastronomica, e in particolare quella di cibi tipici locali, come criterio determinante per la preferenza di una destinazione piuttosto che un’altra.e ormai stanco delle classiche visite in cantina (che per il 60% degli intervistati ripropongono un format ormai troppo simile) e alla ricerca di un impegno in prima persona. Ecco, allora, chediventa, per esempio, un nuovo modo per vivere le vacanze in una rinnovata sinergia con il territorio e le aziende che lo popolano.«Questa pandemia ci ha mostrato chiaramente che se c'è un comparto che veramente può essere la leva della ripartenza, questo è proprio, che consente di contribuire significativamente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile secondo la nostra Agenda 2030», ha commentato(l’Organizzazione mondiale del turismo).Non sorprende, quindi, che nel Rapporto si arrivi a parlare di(letteralmente: portatore di interessi) che vede la scelta della destinazione come una sorta di premio alle aree e alle aziende agricole che hanno operato per lo sviluppo autentico e armonico, rivalutando e proteggendo i saperi e la cultura locale, creando nuove opportunità di lavoro soprattutto per giovani e donne. E, con l’acquisto dei prodotti, appare come una logica conseguenza dell’esperienza vissuta.A spingere verso la riscoperta dei territori e delle loro produzioni enogastronomiche è ancheIl 65% dei turisti enogastronomici sarebbe interessato a frequentare percorsi e workshop nelle aziende di produzione con informazioni utili sul benessere psicofisico, il 64% vi vorrebbe praticare attività sportiva all’aria aperta. Offerte come lo yoga, il forest bathing (l’immersione nella foresta, ndr) e la possibilità di praticare sport in ambiti rurali (palestra, trekking, bici) assumono particolare importanza nelle decisioni di visitare territori e imprese del Food&Beverage.Tutto questo è poi reso possibile e accelerato dallain atto che investe anche il mondo del turismo enogastronomico liberando potenzialità finora latenti e migliorando tutte quelle fasi pre e post esperienza. Sebbene, infatti, nella scelta di visitare un’azienda o un territorio prevalga ancora il passaparola (come accade nel 55% dei casi)per catturare l’utente in cerca di informazioni. Dettagli che possono fare la differenza e che potenziano il contatto diretto con il cliente finale ormai sempre più abituato a utilizzare più media per trovare la soluzione che cerca; compresa la cara e vecchia telefonata (62%) o la più tecnologica email (46%).Per quanto riguarda svetta la Sicilia come meta enogastronomica più desiderata seguita dall’Emilia-Romagna, dalla Campania, dalla Puglia e dalla Toscana. Per quanto riguarda le città, Napoli precede Bologna, Palermo e Roma. Guardando all’estero , invece,, Francia e Grecia sono i Paesi più attraenti dal punto di vista enogastronomico, mentre è Parigi la città più ambita.