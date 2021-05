Giorgetti sul green pass: No ai ristoranti, sì alle discoteche

Primo Piano del 18 maggio 2021 | 13:13

Le scelte di Giorgetti sul green pass

L'importanza di guardare avanti

I numeri del report

L'incertezza, il nodo più caldo

Aperture, chiusure, stop6go: queste le maggiori difficoltà per i ristoranti

Stoppani e il rischio di perdere professionisti

, Federazione italiana pubblici esercizi, ha reso noto il 10° report della ristorazione relativo all'anno 2020. Il ministro allo Sviluppo economico,lo ha definito «un bollettino di guerra» e speso parole di conforto per imprese e lavoratori. Ma su un punto, molto più concreto e immediato come quello delper accedere ai locali, ha frenato. «Non sono molto favorevole all'utilizzo per accedere ai- ha detto - semmai lo vedo come unica via di fuga per le , per le quali ancora non c'è una data di ripartenza».Un passaggio sfumato, detto tra le righe e tra i denti ma che non può non piacere al mondo dell'anche solo come segno di vicinanza e di voglia di ritornare alla normalità. Il problema, già sollevato, è quello di un rischio di; ma il rischio - già toccato con mano da marzo 2020 a oggi - è quello di tenere chiusi i locali piuttosto che trovare soluzioni che, questo resta vero, comportano comunque delle scelte rischiose. Insomma:E se ora l'idea sembra poco utile perchè i dati stanno crollando e i vaccini salendo,, all'autunno, quando (lo dice l'esperienza) il virus potrebbe ritornare, sotto altre forme, con altre varianti e costringere a chiudere tutto e subito. Pensare che il Covid si sconfigga nel giro di pochi mesi abbiamo capito che esiste solo nei sogni e non pensare ad anticipare le sue mosse è unMa perchè Giorgetti ha definito "bollettino di guerra" il report della Fipe? Perchè i numeri, già noti, sono impietosi.. In tutto questo il saldo tra aperture e chiusure di imprese è stato in negativo per 12.976 unità. Tutto questo scenario deriva dalle restrizioni imposte dal Governo che hanno comportato 192 giorni di aperture a singhiozzo dal 13 ottobre 2020 a oggi con 50 giorni in zona rossa, 68 giorni in arancione, 73 giorni in giallo e uno in bianco. L'Ufficio Studi di Fipe ha rilevato che alcuneProprio questo elemento diper i ristoranti come più volte abbiamo sottolineato. «Impossibile - ha detto il direttore del Centro Studi, Luciano Sbraga durante la presentazione - impostare un lavoro in queste condizioni. E la cosa che più ci ha infastidito e che rappresenta un sassolino nella scarpa che voglio togliermi è che la curva dei contagi non ha alcun rapporto con l'apertura e chiusura dei ristoranti nonostante sia passata l'idea per cui noi eravamo gli untori. Basti pensare che ildalSempre sul tema delle incertezze il rapporto ha rilevato come da un punto di vista economico e sociale il secondo lockdown sia stato molto più dannoso del primo, dove tutti avevano capito cosa si poteva e cosa non si poteva fare. I numeri non cambiano di molto, ma il tema è molto più complesso. E nonostante i(il 23% di queste addirittura non ha mai ricevuto un euro), nonostante i modelli di impresa siano cambiati radicalmenteGiorgetti questo lo sa e ha osservato: «Vogliamo dire ai giovani che l'imprenditoria genera ricchezza, che l'imprenditoria rilancia il Paese. Quanto alle incertezze, da quando si è composto questo Governo abbiamo preso ogni decisione con l'obiettivo di dare certezze, di prendere decisioni anche difficili, ma certe. La stessa cura la stiamo mettendo nei Ristori, occupandoci anche dei cosiddetti esodati che non hanno mai ricevuto aiuti e distribuendo in maniera congrua i fondi».Il presidente di Fipe,, ha puntato invece sul rischio di: «Tra i posti di lavoro persi - ha detto - ci sono anche professionisti del nostro settore che hanno voluto cambiare lavoro per emigrare in settori in grado di dare più sicurezza. Questo per noi è un pericolo grandissimo, ci vorrà tempo per recuperare queste professionalità e quindi ridare qualità al settore. Sull'ultimo decreto siamo parzialmente soddisfatti, ma c'è molto da fare : ad esempio sulle discoteche che ancora non sanno quando ripartire e da cui dipendono migliaia di famiglie. Dobbiamo sempre tenere presente inoltre quanto i pubblici esercizi rappresentino la socialità e la convivialità tipica dell'Italia: