Discoteche, si riparte in sicurezza: il 5 giugno i primi test a Gallipoli e Milano

Primo Piano del 16 maggio 2021 | 15:11

I

Il Silb “prova” il 5 giugno le discoteche a numero chiuso e controllato

Positivi i test a Londra e Barcellona

Festival della letteratura a Fano

n attesa che il coprifuoco si allenti e i ristoranti e i bar possano riaprire anche “al chiuso” (qualche indicazione potrebbe venire dalla cabina di regia che dovrebbe decidere novità in queste ore…) c’è già chi. E a scendere in campo per le piste da ballo non a caso sarannoe a, due delle capitali della movida e del mondo della notte. Mentre per gli eventi Fano ci prova col suo festival della letteratura.Come già accaduto in altri Paesi europei, l'Italia vuole sperimentare l'ingresso in discoteca in ottica delle possibili riaperture. L'esperimento coinvolgerà due diversi locali a Gallipoli, in Salento, e a Milano, uno al chiuso e l'altro all'aperto. L’iniziativa è stata lanciata dallal'associazione italiane imprese ed intrattenimento, che vuole provare questi test come avevamo anticipato . La sperimentazione nel locale all'aperto si svolgerà il”, dove 2mila persone entreranno soltanto con il green pass e all'uscita dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone. «Abbiamo l'autorizzazione della Regione Puglia», ha spiegato, presidente Silb. L’altro test riguarderàe si svolgeràOltre all’ingresso consentito solo a chi è vaccinato o a chi ha un test negativo, le misure di sicurezza prevedono anche «la sanificazione dei locali, l’utilizzo di materiali mono uso, e la tracciabilità attraverso l’acquisto dei biglietti online». L'obiettivo, prosegue Pasca, «è ottenere discoteche ‘Covid-free' affinché i 2.800 locali al chiuso che non lavorano dallo scorso 23 febbraio perché ingiustamente additati come untori, possano aprire almeno in autunno».da quando è esplosa la pandemia di Covid nel mondo. Vi hanno partecipato tremila persone, a cui è stato concesso di entrare nella discoteca Circus, in un magazzino dismesso e riattato, al Bramley-Moore Dock. I partecipanti dovevano essere risultati negativi ai test antigenici Covid-19 nelle 24 ore precedenti all'ingresso.. Tutti e 5mila partecipanti sono stati prima sottoposti a un test antigenico. Solo 6 sono risultati positivi e non hanno potuto quindi accedere aldove è andato in scena lo show della band Love of Lesbian.E dopo il ballo gli eventi. Una città piena di libri, di parole, di incontri fra autori e lettori di tutte le età: torna dal 18 al 25 giugno a(Pesaro Urbino), evento dedicato alla saggistica promosso da Passaggi Cultura e Librerie Coop col patrocinio del Ministero della Cultura e i contributi di Comune di Fano e Regione Marche. Otto giorni zeppi di incontri tra centro storico e lungomare: presentazioni di libri, mostre, laboratori per bimbi.«Sarà un'edizione che unirà la popolarità di tanti autori con la qualità delle proposte librarie - spiega il direttore-, ci sono una decina di rassegne che si rivolgono a pubblici diversi per età ed interesse. Dai libri filosofici per bambini alle inchieste giornalistiche, dalle autobiografie ai saggi specialistici». Tanti i temi che saranno trattati: l'universo femminile e la parità di genere, la pandemia, il mondo dello spettacolo, l'ecologia, il lavoro e le nuove tecnologie, la politica internazionale, ma anche l'amore, il rapporto con gli animali, il benessere e l'alimentazione, la geografia del futuro.In programma anche la consegna delche presenterà il suo libro "Let them talk" (Mondadori). E ancora sezioni dedicate ai fumetti e libri in spiaggia, oltre a rassegne per i bambini e laboratori a cura dell'Università di Camerino, mostre d'arte di fotografia. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, nel rispetto dei protocolli anti-Covidù