Ecco come funziona il green pass. Via libera per matrimoni e discoteche

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 17:40

L

Il turismo dipende dal green pass

Green pass, lo strumento per far ripartire l'economia dell'accoglienza

Entra in vigore 15 giorni dopo la seconda dose di vaccino

Il pass lo rilasciano i centri vaccinali o il medico di base

La richiesta del pass

Il Green pass dura 9 mesi (per ora)

Con Astrazeneca, validità di un anno

Nel Lazio, già attivo

Green pass italiano ed europeo

s che con il Decreto del 18 maggio è stato perfezionato. Il Governo ha definito per che cosa servirà, come sarà articolato ed è in definizione anche la sua durata. Si dovrà avere il pass per partecipare a feste di nozze, concerti e per entrare, quando riapriranno, in discoteca , oltre che per spostarsi tra regioni che si trovano in fascia rossa o arancione. La «certificazione verde» (o green pass, come è stato nominato più spesso)avrà la validità di 9 mesi (ma «per i vaccinati con due dosi dovrebbe essere estesa a 1 anno», come ha spiegato, sottosegretario alla Salute) e potrebbe essere il documento che salverà la stagione estiva del Bel Paese. Perchè? Perchè certificherà che ogni soggetto che ne è in possesso sarà stato vaccinato, sarà guarito dal Covid-19 o si sarà sottoposto a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.La, che dimostra di essere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo, è stata, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 aprile. Il documento anticipa quello che a metà giugno dovrebbe arrivare direttamente all’che permetterà di spostarsi liberamente in Europa. Come detto, la certificazione made in Italy consentirà loeventualmente entrate nelle fasce di colore rosso o arancione, ma sarà anche il pass per partecipare alle feste di matrimonio, entrare ai concerti e, forse, anche nelle discoteche, quando riapriranno. La certificazione verde sarà costituita dal, che conferma l’avvemuta somministrazione del vaccino in una o due dosi; oppure dal referto negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare effettuato al massimo 48 ore prima dello spostamento. Anche il referto della Asl che certifica la fine dell’infezione da Sars-Cov-2 e quindi la guarigione costituirà una certificazione verde che permetterà la libera circolazione.ed è valido dal quindicesimo giorno successivo fino al completamento del ciclo vaccinale, come previsto dal decreto legge Covid pubblicato il 18 maggio in Gazzetta Ufficiale. «La certificazione verde», si legge nell’articolo 14,. Tuttavia la certificazione «è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale».Servirà anche per spostarsi in regioni che, a causa dell’aumento delle infezioni, dovesero ritornare di colore arancione o rosso. Anche le visite agli anziani nelle case di riposo (Rsa) richiederanno la certificazione verde, per non mettere in pericolo la salute fragile degli anziani che vi sono ospitati. E’ ancora allo studio, ma probabilmente il certificato servirà questa estateGli enti preposti al. Come si legge nel documento, per i vaccinati «la certificazione è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione». Diverso è per iaffetto da Covid-19, oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta». Infine, a chi non è stato infettato, né vaccinato, non resta che poter dimostrare di essereLao all’autorità sanitaria locale dove è avvenuta l’inoculazione. Chi è guarito dal Covid, invece, la deve richiedere al medico di medicina generale che ne ha attestato la. La certificazione per il(molecolare o antigenico) vienedove è stato effettuato il tampone stesso.Dai 6 mesi inizialmente previsti,, ovviamente a partire dalla «data del completamento del ciclo vaccinale». Per chi invece ha fatto solo la prima dose, il certificato rilasciato ha validità dal «quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale». Chi è guarito dal Covid ha diritto a un green pass valido per sei mesi a partire dalla data dell’avvenuta guarigione.la cui seconda dose al momento è somministrata circa 3 mesi dopo la prima, ha una validità di circa un anno. Il vaccinoprevede la seconda dose dopo circa 42 giorni, la durata del green pass potrebbe aggirarsi intorno al. Il vaccinoha il secondo richiamo a 42 giorni e la durata del green pass dovrebbe essere sui. Il vaccinorichiede una sola dose e la certificazione verde avrà validità diOgni certificazione che attesti la vaccinazione completa o la guarigione dal Covid è certificazione verde. Il Ministero della Salute, comunque, sta approntando gli ultimi dettagli, mentre i certificati vaccinali sono già disponibili in diverse regioni, come ilIleuropeo ha le stesse caratteristiche della certificazione verde italiana: certificato di vaccinazione, di tampone negativo o di guarigione. Inoltre, avrà un «QR code» associato a un codice identificativo univoco a livello nazionale e leggibile da t. Il pass voluto dalla ue entrerà in vigore a metà giugno, dopo la definizione di dati e regole comuni a tutti i 27 Paesi dell’Unione.