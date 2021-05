Tavoli, mascherina e servizio al banco: ecco le regole per ristoranti e bar in zona bianca

Primo Piano del 28 maggio 2021 | 20:49

Dal 31 maggio scatta la zona bianca in Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna

Il 7 giugno saranno bianche Abruzzo, Liguria e Veneto;

Il 14 giugno toccherà a Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Umbria, Puglia e provincia di Trento.

Mascherina obbligatoria, a meno che non si sia seduti a bere e mangiare

Distanziamento fra i tavoli, la regola del metro

1 metro di distanza fra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (distanza che può raggiungere anche i 2 metri a seconda dell'andamento del quadro epidemiologico);

1 metro di distanza fra i clienti di tavoli diversi negli ambienti all'aperto come giardini, terrazze, plateatici e dehors;

come giardini, terrazze, plateatici e dehors; le distanze possono essere ridotte solo in presenza di barriere fisiche di separazione e solo se non rappresentano un ostacolo alla ventilazione e al ricambio d’aria.

In zona bianca, tavoli distanti un metro dentro e fuori dal locale

Via libera al servizio al banco, ma limite agli ingressi al bar

Menu digitali, plastificati o cartacei usa e getta

Buffet? Stesse regole dei ricevimenti di matrimonio

Salta il coprifuoco

Il bollettino del 28 maggio

on il monitoraggio del 28 maggio,sono le prime Regioni che, da lunedì 31 maggio, entrano nel regime di minor restrizioni possibili: distanziamento e mascherina., dunque, eche avrebbero dovuto verificarsi il primo luglio (piscine al coperto, congressi, sale bingo, ecc). Ma anche(vedi pdf allegato all'articolo, ndr) che, nei tre territori sopraccitati potranno anticipare di un giorno la ripresa del servizio al chiuso secondo le linee guida suggerite dalle Regioni il 26 marzo e vagliate dal Comitato tecnico scientifico.Gli ultimi dati raccolti dall’Istituto superiore di Sanità raccontano di, in calo rispetto allo 0,78 della scorsa settimana. Diminuisce anche l’incidenza nel periodo di riferimento 21-27 maggio che è di 47 casi ogni 100mila abitanti (rispetto ai 66 casi della settimana precedente). Tanto che,a cui si aggiunge anche la provincia autonoma di Trento. Ma solo in tre, per ora, andranno in zona bianca dal momento che hanno rispettato il parametro delle tre settimane al di sotto dei 50 casi ogni 100mila abitanti. E visto che la campagna vaccinale sta dando i suoi frutti, è già possibile segnare in agenda anche gli allentamenti per gli altri territori:Una, almeno in Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna unica soluzione per la completa ripresa del settore . Ma con quali regole si potrà vivere questo nuovo capitolo della lotta alla pandemia? L’incontro del 26 maggio fra Regioni, Stato e membri del Comitato tecnico scientifico ha permesso di tracciare. Indicazioni ulteriormente ribadite dall’ordinanza con cui il ministro della Salute, Roberto Speranza si appresta a varare il cambio di colore.Innanzitutto,a protezione delle vie respiratorieServe quindi indossarla quando si utilizzano i servizi igienici oppure ci si alza per andare a pagare in cassa (anche se va favorito quanto più possibile il pagamento in modalità cashless). Per quanto riguarda camerieri e personale a contatto con i clienti, la mascherina va sempre indossata ed è cura del lavoratore igienizzarsi frequentemente le mani, soprattutto fra un servizio e l’altro.Per quanto riguarda i, le regole ricalcano le linee guida proposte anche dalle Regioni. Quindi:Per quanto riguarda, nelle linee guida non si trova alcun riferimento. Secondo le indicazioni del Cts, comunque, dovrebbe rimanere consentito sedersi in un massimo di 4 persone per tavolo.Alla consumazione può avvenire a patto che si mantenga una(anche in questo caso estendibili a due metri in base all’andamento del quadro epidemiologico). Per gli esercizi che non dispongono di posti a sedere, si devecosì da non creare assembramenti. In ogni caso, si chiede di privilegiare l’utilizzo di spazi esterni.Per ordinare, i proprietari e i gestori di pubblici esercizi devono mettere a disposizione dei clientioppure(e quindi riutilizzabili dopo l’utilizzo) o(in questo caso cartacei).Nel caso in cui si volesse organizzare un, come capita durante molti aperitivi, sarà. Detto diversamente, il self-service può avvenire solo in presenza di prodotti confezionati monoporzione. In caso contrario, la somministrazione delle pietanze deve avvenire a opera del personale incaricato escludendo quindi la possibilità che i clienti possano toccare i prodotti. In generale, si devono evitare situazioni organizzative e di allestimento che possano provocare assembramenti.Nelle zone bianchCome già emerso il 26 maggio dopo la revisione delle linee guida proposte dalle Regioni, il Cts ha deciso che le regioni che passano in zona bianca possono fare a meno del divieto di circolazione notturna. Si tratta di un ulteriore passo avanti sul tema dell'allentamento delle restrizioni che, in ogni caso, aveva già fissato i propri paletti. Dal 7 giugno, infatti, il coprifuoco scatterà dalle 24 in tutte le regioni ancora in giallo. Mentre scomparirà definitivamente dal 24 giugno in poi Sono 3.738 idi coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore rispetto ai 4.147 di ieri. Leregistrate dal bollettino del 28 maggio sono 126 (contro le 171 di ieri). Per quanto riguarda ieffettuati, il totale ammonta a 249.911 per undell'1,5%.