Ecco le linee guida dell'Anci sui plateatici. Tasse sospese e permessi semplici

Facilitazioni per installare i dehors

Stop alle tasse sull'occupazione del suolo pubblico

Le attività che beneficeranno dell'agevolazione

gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte ( ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari );

); gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia ( bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari );

); gli stessi esercizi di cui sopra in cui la somministrazione di alimenti e di bevande venga effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni , stabilimenti balneari ed esercizi similari;

, stabilimenti balneari ed esercizi similari; gli esercizi come bar, gelaterie e pasticcerie , nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; rientrano nell’ambito soggettivo della norma anche gli ambulanti.

Come funziona la domanda

Niente Tosap fino al 30 giugno

Nessun vincolo culturale o paesaggistico

La procedura

ra tocca ai Comuni mettere in atto sul serio le indicazioni del Governo per permettere a bar e ristoranti di utilizzare più suoli pubblici per lavorare "all'aperto". Grazie anche ad una stretta collaborazione con la Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi, l'Anci (l'associazione dei Comuni) ha definito le linee guida per sbloccare il nodoCon una lettera invita a tutti i sindaci il presidente,ha in particolare suggerito le linee guida che le amministrazioni comunali potranno applicare per poter predisporrecon procedure semplificate e una maggior libertà di progettazione. Una boccata d'ossigeno che arriverebbe dopo che il decreto ha disposto l' apertura solo all'aperto a pranzo e cena fino all'1 giugno. Chiarendo che ogni area esterna, le possibilità di disporre i dehor è ampia e molto libera.- operazione che comporterebbe un allungamento dei tempi - ma solo successivamente e a campione.Suggerimenti sono arrivati anche sull’esonero di(Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e(Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche). I, ma Anci nel documento ufficiale inviato ai sindaci spiega che è già stata avviata la richiesta al Governo per prorogare questa esenzione fino al 31 dicembre 2021. Fino a quella data però è stata già prorogata la possibilità di chiedere alle amministrazioni il permesso per “aprire” all’esterno con procedura semplificata.Ma in cosa consiste la procedure semplificata? Innanzitutto è bene chiarireLa norma che dà il via libera alla procedura semplificata ritiene sufficiente, per l’approvazione comunale, una, all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposto di bollo. La norma introduce dunque direttamente, ed è pertanto di immediata applicazione.In particolare, si ritiene che la deroga all’. Si sottolinea - come detto in apertura - come ovviamente rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi. Inoltre, si sottolinea come l’assenza di una espressa previsione normativa,per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientrantinel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio.Un tema questo che. Nei giorni scorsi, quando avevamo fatto il giro d'Italia dei ristoranti 3 stelle Michelin per capire chi avesse riaperto e chi no alla luce del nuovo decreto,aveva spiegato che non aveva potuto riaprire il locale perchè non le era stato concesso di sfruttare alcuni spazi esterni a detta sua molto belli. La tristellata non era voluta entrare nel merito della questione dicendosi molto amareggiata, ma. L'augurio è che resti solo un'ipotesi e che casi concreti non si concretizzino in futuro giocando su questa puntualizzazione.Poi, un altro punto a favore dei locali: nel documento si legge che fino al 31 dicembre 2021, su richiesta di Anci,temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che lo richiedano, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni per lavori sui beni culturali e paesaggistici Ma l’Anci per andare incontro alle esigenze dei locali e prevedendo probabilmente che le restrizioni andranno avanti anche dopo l’estate ha. Per la posa in opera delle suddette strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni)Come accennato, la norma - oltre al beneficio economico -per l’occupazione di suolo pubblico. Questi non viene snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ma ammette che ciò, potrà essere fatto, anchee a campione, in base alle norme sopra richiamate. Ciò significa che si ritiene ammissibile la possibilità, per i Comuni, di emettere un provvedimento concessorio, accettando una semplice domanda con allegata un’autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad esempio, i seguenti stati di fatto e condizioni: a) il rispetto, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti; b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale; c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal RegolamentoComunale vigente sull’occupazione di suolo pubblico; d) di fare salvi i diritti dei terzi, etcAlladeve essereladella nuova occupazione o dell’ampliamento. Trattasi dunque di una fortein merito a documentazione e procedura da seguire. In tal caso, ilconcessorio, a seconda dell’organizzazione degli enti, può essere, ovvero tramite riscontro per accettazione telematico della domanda che costituisce titolo espresso, anche nel caso di previgente previsione regolamentare, può essere consentita un’occupazione d’urgenza cui far seguire un provvedimento espresso avente decorrenza dalla data di occupazione stessa.