Pioggia e tavolini sui marciapiedi I bar ripartono, ma che fatica!

Pubblicato il 26 aprile 2021 | 12:43

V

Prima colazione al tavolo

L'Istituto Espresso Italiano: Fondamentale riaprire al banco

Luigi Morello

Mag Cafè: La pioggia, il problema

Mag Cafè, sui Navigli

Moyo: Poche prenotazioni a causa dello smart working

Moyo, a Firenze

Sant'Eustachio, a Roma

I tavolini dello Scaturchio

Il tema riaperture continuerà a far discutere insieme a quello del coprifuoco

ietato servire alma è un lunedì uggioso e di pioggia in molte zone d’Italia e sedersi a bere un caffè diventa poco agevole. Si presenta così la dibattutissima prima giornata diche, solo in zona gialla, possono servire ai tavoli, ma solo all’aperto. Lungo tutto lo stivale i baristi, ma sanno che questa non può essere la normalità, che può essere solo un piccolo inizio in attesa di maggiore libertà.Perché il caffè servito dall’ultimo decreto è stato amarissimo: ci si aspettava qualcosa, si è ottenuto ancor meno anche per i ristoranti, aperti sì a pranzo e cena ma solo all’aperto e in zona gialla.Già, se piove. Puntale il meteo non è stato così benevolo e soprattutto al nord ha offerto un clima umido, con qualche pioggia e temperature che ancora non sono quelle per godersi un cappuccio e brioche prima del lavoro al primo sole mattutino.L'lo ha detto chiaramente in una nota ufficiale: "Bene la riapertura dei bar, ma è fondamentale riaprire anche il consumo al banco". Secondo l'Istituto i bar hanno già dimostrato durante questo lungo periodo che il consumo, anche al banco, può essere fatto in totale sicurezza per i consumatori. Inoltre non tutti i bar dispongono di spazi esterni infatti, ma l’economia di questi si basa proprio sul rapido consumo in piedi al banco.«Già nel primo lockdown siamo stati al tavolo nazionale della Prefettura di Brescia organizzando insieme le simulazioni delle prime riaperture, quindi siamo sicuramente a favore della ripartenza in sicurezza dei bar e ristoranti - ha dichiarato, presidente Iei - gli esercenti nel 2020 hanno fatto investimenti per. Sono stati attrezzati i banconi dei bar, i tavoli interni come quelli esterni. Per questo riteniamo che il servizio al banco del caffè, per sua natura veloce, se impostato con i giusti distanziamenti e divisori possa essere svolto in totale sicurezza come d'altronde è stato sempre concesso in altri contesti persino durante i lockdown.».Il virus del resto non è riuscito ad alterare significativamente. Questo rimane per il 25% del campione intervistato l’(prima della crisi erano il 33%) e per un altro 25% un momento di pace e relax (stessa percentuale di prima dell’emergenza). Italiani tra l’altro disposti a pagare un prezzo maggiore per il caffè al bar: il 72% si dichiara pronto a farlo in presenza di una maggiore sicurezza del luogo di consumo, il 68% in presenza di una qualità migliore. Al primo posto tra gli accorgimenti più apprezzati l’igienizzazione continua dei tavoli (42% del campione intervistato) e la pulizia di stoviglie con prodotti particolari (29%).. Il 58% di chi beve caffè espresso lo fa per trovare la carica necessaria ad affrontare la giornata. Espresso non è tuttavia solo fonte di energia, chi lo beve lo fa anche per il gusto (51%) ed in parte per abitudine (30%). Il caffè espresso evoca nell’immaginario dei consumatori momenti di relax (53%), un piacere (47%), ma al contempo un rito, una tradizione (37%). Il consumo di caffè espresso non è relegabile in un solo luogo, prevale piuttosto una modalità di consumo “multi-luogo”, il bar resta comunque quello preferito, scelto dal 72% del target di riferimento.A Milano, ad esempio, il cielo è grigio e già qualche goccia di pioggia è caduta., deldi Ripa Porta Ticinese dice: «Stiamo lavoricchiando, soprattutto coni nostri clienti abituali.. Abbiamo ampliato un po’ lo spazio all’esterno sfruttando la possibilità che ci è stata data dal Comune, ma comunque abbiamo dovuto dimezzare i tavoli che ora ci consentono di ospitare una cinquantina di clienti. Per noi non è difficile fino ad ora spiegare alla gente che al bancone non si può consumare , già in precedenza avevamo messo del».I locali risentono ancora della: lo- in alcuni casi eccessivamente, pensiamo ad esempio alla pubblica amministrazione - toglie tanti clienti sia a colazione ma soprattutto a pranzo. Il classico pranzo di lavoro ormai sembra essere solo un lontano ricordo.: «Siamo a metà mattina e per il pranzo abbiamo 4 prenotazioni, quando di solito ne avevamo già una decina. Il tempo non ci sta certo aiutando e all’esterno riusciamo ad avere solo. In più non poter servire al bancone rappresenta un ostacolo, anche se la clientela è comprensiva e spiegarglielo non comporta particolari imbarazzi».Non dappertutto però è così facile “respingere” la clientela. Aad esempio, il titolare delspiega: «I clienti pensano che grazie alla zona gialla si possa fare tutto quello che si faceva prima e quando gli spieghiamo che non è così, non ci credono . È un inizio quello di oggi, c’è del movimento in più rispetto agli altri giorni in cui c’era vuoto».invece, dove per caffè e invenzione non si smentiscono mai, c’è chi si è inventato un modo geniale e provocatorio per farsi trovare pronto al primo giorno di “riaperture”. Alloha installato dei “tavolini” sui paletti dei marciapiedi per offrire un punto d’appoggio ai clienti. La Polizia Locale nella mattinata di lunedì glieli ha fatti togliere, ma uno - simbolico - è rimasto. «Era una burla - ha spiegato Armando -. Abbiamo messo qualche tavolino (più serio ndr.) all’esterno ma non è semplice per noi perché siamo su una strada di passaggio e traffico. Però stiamo lavorando, anche grazie alla riapertura delle scuole».Il clima di incertezza ha raffreddato un po’ di animi nel settore. A Torino lo storico locale “Stratta” ha mantenuto il lunedì come giorno di chiusura anche se si poteva pensare ad uno strappo alla regola per cogliere l’occasione della ripartenza. «Aspettiamo domani - ha spiegato la titolare,- e siamo fiduciosi anche perché i nostri clienti ci hanno dato riscontri. Saremo aperti anche per il prnazo con ampi spazi nel dehor».Oltre alla questione dell’importanza di regole chiare e sensate per garantire l’ordine pubblico e la legalità, vi è peraltro anche un tema non secondario di sopravvivenza delle imprese, ed è a questo che si richiama lacon un intervento del presidente, secondo il quale «viene chiamato DL Riaperture e poi invece si trovano sempre nuovi fantasiosi modi per restringere la possibilità alle nostre imprese di lavorare bene.Secondo l’interpretazione del Ministero dell’Interno, per i bar dal 26 aprile le misure restrittive sono addirittura peggiori di quelle che per mesi hanno adottato in zona gialla, perfino quando di vaccini non c’era traccia. Oggi, con oltre 17 milioni di somministrazioni vaccinali e 4 milioni di persone guarite dal Covid, si impedisce di effettuare il consumo al banco e lo si fa con un’interpretazione ministeriale. È una mancanza di rispetto e un danno secco verso 130mila imprese che hanno già pagato un prezzo altissimo per le misure di contenimento della pandemia, senza alcun beneficio evidente sul piano sanitario. Per questo chiediamo al più presto un intervento del MISE». Ma dal Ministero dello Sviluppo economico al momento non giunge alcun segnale, quasi che un ministro non sappia o non debba sapere cosa fa un altro collega.