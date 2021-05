Turismo enogastronomico, nasce un tavolo per lo sviluppo strategico

Pubblicato il 06 maggio 2021 | 14:39

D

Sei associazioni di categoria hanno dato vita al Tavolo del Turismo Enogastronomico



Dal "Patto di Spello" al Governo, nuove sinergie in vista

Un'immagine dell'incontro tenutosi online il 5 maggio



Obiettivo: promuovere le eccellenze enogastronomiche Made in Italy

Dalla legge sull'oleoturismo alla digitalizzazione: i temi

all’Umbria agli uffici del ministero per le Politiche agricole e forestali,nelE “benedetto” dall’incontro con il sottosegretarioLa firma sull’ha visto per la prima volta le più importanti organizzazioni del settore del turismo enogastronomico mettere a punto une, soprattutto, di preparare nel migliore dei modi la ripartenza post pandemia. Ufficialmente, si tratta dell’firmato dalle stesse realtà di categoria a novembre 2020 perper il Paese ed essere protagonisti di una interlocuzione costante con gli organi decisori sia a livello di governo che regionali, stia cominciando a dare frutti importanti», ha ricordato il capodelegazione e presidente della Strada dell'Olio Dop Umbria e della Federazione Nazionale delle Strade dei Vini, dell'Olio e dei Sapori,L’obiettivo comune a tutti gli attori coinvolti è quello di(facilitata dall’introduzione del certificato verde a livello nazionale valido anche per i turisti extra-Ue che vorranno visitare l’Italia)vero e proprio fenomeno di attrazione, come confermato dal Rapporto sul turismo enogastronomico in Italia 2021 . «a favore di un comune intento derivante dalla consapevolezza del complesso universo che rappresentiamo. Il nostro settore è strategico eche possa contribuire alla maggiore sintonia tra privato e pubblico. Ci auguriamo di poter avviare una consultazione permanente con referenti istituzionale con cui poterci confrontare e ai quali fornire supporto ed esperienza», si legge nella nota diramata all’indomani della creazione del tavolo di lavoro.Apprezzamento per l’iniziativa e per la rapidità della stessa è arrivata dal sottosegretario Centinaio che ha sottolineato l’assoluto. Occorre trasferire al Ministero la necessità di considerare la voce del turismo enogastronomico come fondamentale; a partire dall’attuazione della l Quello dell’oleoturismo, però, è solo una piccola parte dei: dalla promozione alla digitalizzazione, dalle infrastrutture alla formazione professionale, dalla tutela ambientale alla comunicazione, passando per un portale nazionale dedicato e la creazione di un protocollo sulla cura e manutenzione del paesaggio, l’ideazione di una segnaletica puntuale, la rivalutazione dei nostri bellissimi borghi i progetti non mancano.«Gli argomenti trattati sono stati moltissimi e tutti di grande interesse – hanno concluso i componenti del Tavolo del Turismo enogastronomico - ma per noi è statoche ha evidentemente compreso il nostro ruolo che in questo momento è quello di rappresentare milioni di Italiani e un sistema variegato fatto di artigiani del gusto, di imprenditori, di agricoltori, di comuni, di ristoratori e albergatori., soprattutto quando si uniscono in questo straordinario binomio,».