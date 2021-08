Boom di turisti a Ferragosto, già sold out il 90% degli alberghi disponibili online

E con l'arrivo di Ferragosto il turismo in Italia accelera. Per il weekend lungo della festività estiva, infatti, è stato riservato oltre l’89% delle camere disponibili sui principali portali delle agenzie online. Complessivamente, tra il 13 ed il 16 agosto si stimano 11,5 milioni di pernottamenti e 1,4 miliardi di spesa turistica. È quanto emerge dall’indagine del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti sulla saturazione dell’Offerta Ricettiva Nazionale Disponibile Online per i giorni centrali di agosto.

Ferragosto quasi sold out, le mete balneari quelle preferite

Boom di agosto: la conferma di Cna Turismo e Commercio

Questa tendenza rispecchia il trend positivo, risultato dell'indagine parallela di Cna Turismo e Commercio, secondo cui la settimana di Ferragosto è letteralmente già sold out in molte località (Cna Turismo e Commercio parla di 8 milioni di turisti in viaggio). Questo boom, secondo l'indagine, sembra destinato a prolungarsi per tutto il mese, contribuendo a un miglioramento dei dati rispetto al 2020.

Mare e montagna le mete preferite, bene anche la campagna

Le prenotazioni, secondo Assoturismo, raggiungono picchi di oltre il 95% per le località balneari, dei laghi e della montagna. Bene anche le località “green” della campagna e collina con l’86,7% delle camere prenotate, e le destinazioni montane, con tassi di occupazione media intorno al 91%.Un trend, quest'ultimo, confermato anche da Coldiretti, per cui le presenze nelle campagne per l'estate 2021 dovrebbero attestarsi sugli 8 milioni (+3% rispetto al 2020), confermando quindi sia il trend dei viaggi durante il Covid, alla ricerca di spazi aperti e sicurezza, sia un continuo aumento di prenotazioni presso le strutture agrituristiche. Questo aumento porta con sé anche una maggiore spesa del turista per prodotti agricoli.

Aumentano rispetto all'anno scorso i turisti che scelgono la campagna

Soffrono le città d'arte: un leggerissimo incremento

Un buon recupero di prenotazioni si registra per le strutture delle località termali e del benessere che segnano il 75,6% di saturazione. Invece, solo un trend di leggerissimo incremento è stato rilevato per le strutture delle città d’arte (77,3%): questo tipo di destinazioni continua a soffrire l’onda lunga del Covid-19.Un esempio su tutti è Roma, che vede sì un piccolo rialzo nelle prenotazioni e nelle presenze (anche di stranieri), ma rimanendo comunque al di sotto della normalità pre-Covid, che ci si aspetta di ritrovare tra il 2023 e il 2024.

Tra le regioni i tassi di saturazione più elevati sono stati rilevati per il Trentino Alto Adige, la Valle d’Aosta, le Marche, l’Abruzzo, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna.

Vittorio Messina (Assoturismo): Ora è importante evitare frenate

Vittorio Messina - foto: Confesercenti Nuoro

«Dopo un avvio lento, la domanda turistica ha iniziato a consolidarsi a metà luglio e per le settimane centrali di agosto si registrano importanti segnali di ripartenza - commenta Vittorio Messina, presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti - Adesso è importante evitare frenate: preoccupa, in particolare, la possibilità di nuove restrizioni alle attività turistiche in seguito all’aumento dei contagi in alcune regioni. Ma chiudere non si può più: dobbiamo piuttosto imparare a convivere con il virus. Il Green Pass turistico è uno strumento che va in questa direzione, ma va reso meno oneroso e più facile da gestire per le imprese».

REGIONE Media tasso di occupazione al 9/8/2021 REGIONE Media tasso di occupazione Piemonte 75,1% Lazio 73,5% Valle d'Aosta 95,4% Abruzzo 97,7% Lombardia 81,9% Molise 89,5% Liguria 96,0% Campania 87,2% Trentino-Alto Adige 97,4% Puglia 97,6% Veneto 78,9% Basilicata 89,9% Friuli Venezia Giulia 87,8% Calabria 93,8% Emilia-Romagna 80,2% Sicilia 96,6% Toscana 89,9% Sardegna 96,8% Umbria 90,8% Marche 97,7% Totale Italia 89,6%

Tipologia di offerta turistica Media tasso di occupazione al 9/8/2021 Tipologia di offerta turistica Media tasso di occupazione Città d'arte 77,3% Località marine 95,9% Località collinari 86,7% Località montane 95,8% Località lacuali 95,2% Località termali 75,6%

I risultati sono stati ottenuti attraverso l’analisi della disponibilità ricettiva sui principali portali delle OLTA. Il monitoraggio del CST ha rilevato la saturazione dell’Offerta Ricettiva Nazionale Disponibile Online per il periodo 13-16 agosto 2021.