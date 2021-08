Cibo e arte, la promozione della Toscana passa sempre più dal digitale

La Toscana, nonostante la pandemia, è ancora oggi una delle mete più richieste dal turismo nazionale e internazionale. Affinché questo primato non sia solo un dato congiunturale, ma elemento strutturale della nostra economia è necessario andare sempre di più verso una Toscana che sia un vero e proprio prodotto turistico. Una necessità dettata dall'immensa offerta, ma anche dal bisogno di essere competitivi su un mercato dove sono presenti competitor sempre più agguerriti.

Il focus principale di Toscana Promozione Turistica sarà il rilancio delle città d'arte

Toscana Promozione Turistica, la nuova agenzia per attrarre i viaggiatori nelle città d'arte e non solo

Per questo la Regione ha deciso di dar vita a Toscana Promozione Turistica, l'agenzia regionale che ha il compito di lavorare al fianco dei territori per la costruzione e la promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici territoriali che compongono l’offerta regionale. «Premesso che il mese di agosto ha fatto registrare un forte segnale di ripresa turistica sulla costa e nel settore open air rispetto all'anno precedente, l'obiettivo della nostra agenzia per i prossimi mesi è promuovere le cosiddette Città d'arte: location particolarmente penalizzate dalla pandemia», ha spiegato Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica.

Unitamente alle mete artistiche, il focus di Toscana Promozione Turistica sarà posto «sui nuovi bisogni del viaggiatore contemporaneo, finalizzati al benessere e al recupero psico-fisico del turista. Inoltre, in sintonia con gli operatori di settore, la Toscana sta costruendo, nel segno della sua collaudata ospitalità, dei pacchetti di turismo esperienziale, che permette di vivere un’esperienza emozionante da condividere con gli amici o la famiglia», ha proseguito Tapinassi. Sul sito visittuscany.com il turista trova tutte le informazioni utili per organizzare il suo viaggio in Toscana: attrazioni, eventi, dove andare, cosa fare nel segno di una «Toscana - Rinascimento senza fine».

Una vetrina per l'enogastronomia regionale

Nel settore della ristorazione, luglio e agosto sono stati sold out in moltissimi ristoranti della costa e agriturismi dell’entroterra, grazie anche a “Vetrina Toscana” il progetto frutto della collaborazione fra Regione e Unioncamere Toscana che promuove i ristoranti, i produttori e le botteghe che vi aderiscono.

Ristoranti, produttori e botteghe: su Vetrina Toscana il meglio dell'enogastronomia regionale

«Vetrina Toscana è una rete di persone e di imprese, donne e uomini uniti da principi e obiettivi comuni: valorizzare i prodotti e l’identità enogastronomica della Toscana con le specificità delle sue destinazioni territoriali e la qualità delle produzioni agroalimentari in coerenza con un turismo responsabile e sostenibile – ha concluso Tapinassi – Visto che il turista del terzo millennio si prende anche per la gola, Vetrina Toscana è il portale che mette insieme gli operatori del settore enogastronomico e gli amanti della buona cucina. Un luogo in cui è possibile tenersi aggiornati sugli eventi e le iniziative di qualità e, allo stesso tempo, farsi ispirare per i prossimi viaggi». Vetrina Toscana, un marchio che si fa portavoce delle antiche tradizioni e del saper fare locale.