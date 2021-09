Bonus terme e click day: ecco come essere tra i primi

La data ufficiale non c’è ancora: sarà un giorno X di ottobre. Ma ciò che è certo, ormai, è che sarà un click day perché le risorse stanziate sono a esaurimento (si tratta di 53 milioni di euro, in pratica circa 250mila voucher). Stiamo parando (e aspettando) il bonus terme, la copertura fino al 100% del servizio termale acquistato, fino a un massimo di 200 euro (il restante rimarrà a carico del cittadino). Il voucher verrà erogato attraverso la piattaforma operativa Invitalia e per avere il bonus si dovrà arrivare in graduatoria entro quella cifra. Per essere aggiornati in tempo reale sul giorno esatto in cui la piattaforma sarà operativa online, Federterme ha predisposto un modulo da compilare. Ma ricapitoliamo come funziona il bonus terme e come fare per ottenerlo.

Il modulo di Federterme per arrivare primi al click day del bonus terme



Che cosa il bonus terme

Il Bonus Terme è stato istituito con un decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 agosto, con lo scopo di incentivare nei centri termali accreditati l’acquisto di servizi. Il provvedimento è stato attuato per fornire un valido sostegno al settore termale, duramente colpito durante la pandemia e per offrire una possibilità ai cittadini italiani di scoprire questo ricco patrimonio usufruendo di servizi in modo gratuito attraverso l’utilizzo voucher di 200 euro.



Per tutti cittadini residenti maggiorenni

Il bonus terme si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti legati al nucleo familiare e senza limiti di Isee. Ciascun cittadino potrà usufruire del voucher termale una sola volta.



Importo massimo di 200 euro

Il bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un importo massimo di 200 euro. Il cittadino interessato deve prenotare i servizi termali presso un istituto termale accreditato di sua scelta. La prenotazione dovrà essere effettuata presso la struttura termale prescelta, che provvederà a rilasciare l’attestato della prenotazione.



Circa 250mila voucher a disposizione

Considerando che il plafond del provvedimento è di 53 milioni di euro, i bonus a disposizione saranno circa 250mila.



Si utilizza nei centri termali accreditati

Il bonus potrà essere utilizzato nei centri termali accreditati. Nelle prossime settimane sulla piattaforma di Invitalia, gli stabilimenti termali potranno registrarsi e accreditarsi.



Scadenza di 60 giorni dall’emissione

La prenotazione ha un termine di 60 giorni dalla sua emissione, trascorsa questa finestra temporale, il voucher non sarà può utilizzabile e le risorse torneranno a disposizione nel plafond generale. Una volta usufruito il buono, l’istituto termale nel quale il cittadino ha fruito i servizi provvederà a richiedere a Invitalia, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino.



Il click day, chi arriva prima…

Come detto, non c’è ancora una data ufficiale, ma probabilmente il click day ci terrà tra poco più di un mese, intorno alla metà di ottobre. Al momento, Invitalia sta procedendo ad accreditare le strutture termali e solo al termine del “censimento”, la società fornirà indicazioni precise sulle modalità di prenotazione. Il Bonus terme sarà dunque disponibile a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura delle prenotazioni sui siti del Ministero e di Invitalia.



Ma, appunto, le risorse stanziate per il bonus termale sono a esaurimento, quindi sarà molto importante essere celeri ad effettuare la prenotazione.

Modulo online per essere aggiornati in tempo reale



Per restare aggiornati e ricevere informazioni sull’apertura delle prenotazioni Federterme ha predisposto un modulo che, se compilato, permette di ricevere via mail o sms informazioni sull’apertura delle prenotazioni. Basta lasciare i propri dati (nome, cognome, mail e numero di telefono) e autorizzare Federterme a fornire le informazioni.



Inoltre, sul sito Federterme, a partire dal 30 settembre 2021, sarà disponibile anche un servizio di chat.