Bolgheri DiVino, fra i protagonisti il risotto Regina Vittoria di Enrico Derflingher

Grande successo di pubblico e critica per Bolgheri DiVino, l'evento tenutosi il 4 settembre nel territorio livornese di Bolgheri e organizzato dal Consorzio dei vini Bolgheri e Bolgheri Sassicaia Doc che ha visto la partecipazione di Enrico Derflingher, presidente Euro-Toques Italia, protagonista con il suo risotto Regina Vittoria.

Un'immagine della suggestiva cena di sul Viale dei Cipressi

Enrico Derflingher: «Evento strepitoso e cena di altissimo livello»

«Evento strepitoso, in una cornice meraviglioa e aiutati da un meteo benevolo», ha sintetizzato Derflingher. Il riferimento è, soprattutto, alla spettacolare cena sul Viale dei Cipressi (icona del paesaggio Bolgherese). «Una momento bellissimo e di altissimo livello che ha coinvolto oltre mille persone disposte su 10 tavoli da 100 che sono andati a formare una tavolata unica lunga almeno un chilometro», ha raccontato lo chef. Occasione che, ce ne fosse ancora bisogno, conferma il successo dell'abbinata cibo-vino-turismo: «Si è trattata di una prima volta ben riuscita - ha commentato Derflingher - che ha saputo cogliere l'opportunità della vendemmia per proporre l'allungamento la stagione turistica di questo straordinario territorio».

Enrico Derfligher durante nella location della cena 1/3 La tavolata lungo il Viale dei Cipressi in attesa degli ospiti 2/3 A sinistra, il conte Gaddo Della Gherardesca ed Enrico Derflingher 3/3 Previous Next

Risotto Regina Vittoria protagonista alla tenuta Donna Olimpia 1898

Ma se la cena è stata "solo" l'evento culminante, la manifestazione ha vissuto diversi momenti di convivialità, accoglienza e promozione. A partire da quello che ha visto coinvolto lo stesso Derflingher. Ospite della tenuta Donna Olimpia 1898 di Guido Folonari, lo chef e presidente Euro-Toques ha offerto ai commensali il suo storico risotto realizzato in occasione di una cena fra vari capi di stato alla corte della regina Elisabettta e stavolta bagnato con il Donna Olimpia Doc Bolgheri Bianco 2017. «Come sempre è stato un grande piacere collaborare con Guido e far assaggiare ai tanti ospiti il mio risotto. La risposta del pubblico non è mancata», ha raccontato Derflingher.

Da sinistra, la giornalista del Tg1 Anna Scafuri, Enrico Derflingher, l'imprenditrice del vino Marilisa Allegrini e il patron di Donna Olimpia 1898 Guido Folonari 1/3 Al centro, fra Enrico Derflingher e Guido Folonari c'è il giornalista enogastronomico Aldo Fiordelli 2/3 Al centro, fra Enrico Derflingher e Guido Folonari c'è il giornalista enogastronomico Aldo Fiordelli 3/3 Previous Next

Bolgheri Superiore Doc 2019 e Bolgheri Rosso Doc al debutto

Il programma dell’evento si è diviso in tre momenti (vino, territorio e natura). Il primo è stato la degustazione en primeur dei Bolgheri Superiore Doc 2019 in programma al Castello della Gherardesca nella mattinata del 4 settembre. Invitati alla degustazione, sono stati gli esponenti della stampa italiana e internazionale di settore che così hanno potuto provare, con un anticipo di quattro mesi sulla data di immissione sul mercato, questa tipologia di vini. La degustazione diffusa per gli invitati è poi proseguita nel corso dell’intera giornata, distribuita sull’intero territorio e ospitata in sette prestigiose location. In queste occasioni gli invitati hanno potuto testare i vini delle 65 aziende consorziate, con un focus particolare al debutto dell’annata 2020 del Bolgheri Rosso Doc, presentata in anteprima assoluta. A chiudere l’evento, come detto, la spettacolare cena sul Viale dei Cipressi.