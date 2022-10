Stati generali del turismo italiano: 4 tavole rotonde su ristorazione e hotellerie

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: Senigallia dal 17 al 22 ottobre diventerà la “capitale” europea delle scuole e università turistico-alberghiere. La città marchigiana accoglierà infatti la 35ª edizione dell’Annual Conference Aeht (associazione europea delle scuole alberghiere e del turismo), appuntamento imperdibile per tutto il mondo della formazione professionale dell’Horeca dei 40 Paesi europei aderenti.

A ospitare l’evento sarà l’Istituto d’istruzione superiore “Alfredo Panzini” di Senigallia, grazie al sostegno della Regione Marche e in collaborazione con Provincia di Ancona, Comune di Senigallia e Camera di commercio delle Marche.

Le tavole rotonde di Italia a Tavola

L'appuntamento sarà caratterizzato da una serie di eventi che vanno dalle gare in stile olimpiadi fra gli studenti agli shoowcooking, passando per momenti dedicati alla formazione e all'approfondimento per i professionisti dell'Horeca. Il tutto darà vita a dei veri e propri "stati generali" del turismo in cui anche Italia a Tavola avrà un ruolo da protagonista. La nostra testata coordinerà infatti quattro tavole rotonde che vedranno intervenire grandi nomi dell'accoglienza e della ristorazione, ma anche delle istituzioni. Si svolgeranno tutte al PalaPanzini.

Lunedì 17 ottobre: “Il prodotto turistico: dall'idea al progetto”

Ad aprire la serie di appuntamenti sarà la tavola rotonda "Il prodotto turistico: dall'idea al progetto", prevista per lunedì 17 ottobre dalle 16 alle 17. Interverranno Roberto Calugi, direttore di Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici esercizi, Rocco Pozzuolo, presidente della Federazione Italiana Cuochi, Alessandra Baruzzi, coordinatrice nazionale di LadyChef, Giacomo Rubin, vicepresidente dell'Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi (Amira), Giovanni Capecchi, docente del Corso di Laurea Mico (Made in Italy, cibo e ospitalità), Alessandro Bonventi dell'Associazione Italiana Barmen (Abi) e Marta Cotarella della scuola di alta formazione Intrecci.

A moderare sarà il direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini.

Prenotazione gratuita su registrazionepanzini.ambientivirtuali.it.

Diretta su YouTube.

Martedì 18 ottobre: “Ristoranti, la nuova frontiera degli hotel”

Il secondo appuntamento è per il 18 ottobre, dalle 15 alle 16, ed è intitolato: "Ristoranti, la nuova frontiera degli hotel". A moderare sarà sempre il direttore Alberto Lupini e interverranno Massimiliano Polacco di Federalberghi Marche, Fabio Cancelloni di Cancelloni Food Service, Fabio Forlani, docente dell'Università di Perugia, Dario Mariotti di Cast Alimenti, Marco Reitano, presidente dell'associazione Noi di Sala, Luca Santini di Solidus e Alessandro D'Andrea, presidente dell'Associazione Direttori d'Albergo (Ada).

Prenotazione gratuita su registrazionepanzini.ambientivirtuali.it.

Diretta su YouTube.

Mercoledì 19 ottobre: “Il territorio a tavola”

La terza tavola rotonda ruoterà atttorno al tema de "Il territorio a tavola". Dalle 15 alle 16, sempre al PalaPanzini, interverrano Moreno Cedroni, cuoco due stelle Michelin e rappresentante di Fipe Marche, Mario Cucci de Le Soste, Gianni Sagrantini, docente dell'Università di Camerino, Maria Letizia Gardoni di Coldiretti, Enrico Dandolo dell'Accademia Marchesi, Stefano Isidori, presidente della sezione marchigiana dell'Associazione italiana sommelier, Angelo Serri, direttore di Tipicità, Andrea Bordoni, direttore dell'Agenzia Marche Agricoltura Pesca, Vincenzo Maidani, presidente di Slow Food Marche, e Federico Veranzi, vicepresidente di Slow Food Italia.

A moderare sarà il direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini.

Prenotazione gratuita su registrazionepanzini.ambientivirtuali.it.

Diretta su YouTube.

Giovedì 20 ottobre: “La formazione per vincere la sfida internazionale dell'enogastronomia”

L'ultimo incontro è previsto per il 20 ottobre e ha come titolo "La formazione per vincere la sfida internazionale dell'enogastronomia". Dalle 15 alle 16, moderati da Alberto Lupini, porteranno il loro punto di vista Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi, Paolo Gramaglia, cuoco una stella Michelin e segretario generale di Euro-Toques, Andrea Sinigaglia, direttore generale di Alma, Giorgio Bistarelli dell'Università dei Sapori, Luigi Valentini, presidente della Rete nazionale degli istituti alberghieri, Vincenzo Maidani di Slow Food Marche e Luciano Tona, direttore della Bocuse d'Or Italy Academy.

Prenotazione gratuita su registrazionepanzini.ambientivirtuali.it.

Diretta su YouTube.

Cos’è l’Aeht: “olimpiadi” enogastronomiche e occasione di scambio internazionale

L’Aeht, Association européenne des ecoles d’hôtellerie et de tourisme, è un’organizzazione internazionale non governativa (Ong): mira a facilitare la comunicazione tra le scuole alberghiere e turistiche, favorendo gli scambi tra studenti e insegnanti, rinsaldando i rapporti di collaborazione tra scuole e imprese e mettendo in comune metodi e materiali didattici, conoscenze e abilità. L’Annual Conference Aeht viene ospitata di volta in volta da una città europea diversa e unisce turismo, cultura ed enogastronomia: competizioni internazionali, convegni, momenti di scambio culturale e gemellaggi. Quest’anno ci saranno 776 tra dirigenti scolastici e professionisti del settore provenienti da tutta l’Europa e 434 studenti. Le scuole che parteciperanno ad oggi sono 110 e rappresenteranno Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.

Qui l'elenco completo degli eventi in programma a Senigallia