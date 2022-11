Enit: Santanchè nomina a.d. Ivana Jelinic (agenti di viaggio)

Ivana Jelinic, attualmente presidente Fiavet - Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo, sarà quasi certamente il nuovo amministratore delegato di Enit - Agenzia nazionale del Turismo. Lo ha deciso la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, confermando come i suoi primi passi siano all’insegna di una netta discontinuità col recente passato e del decisionismo. Dopo avere disertato gli stati generali sul turismo organizzati dal suo predecessore, il leghista Massimo Garavaglia, a Chianciano terme (Si), ora ha deciso di sostituire l’amministrato delegato di Enit, Roberta Garibaldi, nominata a ottobre 2021 proprio su indicazione dell’ex ministro Garavaglia.

Daniela Santanchè

La lettera inviata dal ministro del Turismo

La conferma che non si tratti solo di un’ipotesi viene direttamente dalla ministra Santanchè che, in attesa del decreto che ratifichi ufficialmente la nomina della Jelinic, previsto entro cinque giorni, ha inviato una lettera alle presidenze di Federturismo Confindustria, Confturismo Confcommercio e Assoturismo Confesercenti, chiedendo loro un parere formale. «Carissimi, desidero comunicarvi che è mio intendimento provvedere alla sostituzione dell’amministratore delegato di Enit, nominando la dottoressa Ivana Jelinic – si legge nella nota inviata dalla Santanché alle federazioni del turismo - .Al riguardo, vi chiedo di rendere note le eventuali valutazioni di competenza, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge numero 83 del 2014, entro e non oltre cinque giorni dalla presente, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dell’ente».

Uno stretto legame con gli operatori del comparto

Che la neo ministra del Turismo voglia puntare su uno stretto legame con gli operatori del comparto (secondo una strategia politica ben chiara di Fratelli d’Italia che vogliono avere rapporti diretti con tutto il mondo delle imprese) era chiara, e la scelta della Jelinic ne è una conferma precisa. Del resto, dopo avere “saltato” come ricordato gli stati generali del turismo, la prima apparizione “ufficiale” della Santanchè era stata non casualmente ad una giunta di Federalberghi.

La nomina dell’amministratore delegato dell’Enit come avvio dell’attività della Ministra non è fra l’altro casuale o legata a scadenze di incarichi. Il ministero del Turismo ha pochi anni di vita e non ha una grande struttura e l’Enit è il suo braccio operativo dopo che è stato potenziato e rivitalizzato rispetto all’inerzia degli anni passati. Comprensibile quindi che la Santachè abbia voluto come braccio destro una persona operativa del mondo del turismo che, oltre a raccordarla con le imprese, le permette di ovviare al fatto che non c’è un sottosegretario.

Una scelta strategica importante

Pur tenendo conto degli inevitabili limiti d’azione (e di budget) che l’ente nazionale di promozione turistica sconta soprattutto nei confronti delle controparti internazionali, è ovvio che collegare più strettamente l’azione del Ministero e dell’Enit con le imprese potrebbe essere una scelta strategica importante. E non a caso dalle federazioni del turismo sembra venire un sostanziale appoggio alla decisione della ministra.

Sia Ivana Jelinic, sia l’uscente Roberta Garibaldi hanno rimandato qualsiasi commento al momento in cui ci sarà una formalizzazione di questo avvicendamento.

Resta vacante la carica di presidente Enit

Rimane, nel frattempo, ancora vacante la carica di presidente dell’Enit, occupata fino allo scorso giugno da Giorgio Palmucci, nominato poi da Garavaglia come “consigliere del ministro”. e anche per questo incarico bisognerà vedere se la Santanchè confermerà l’ex presidente di Enit, nonché past presdent di Confindustria alberghi.