Il Salento è pronto a ballare: è la Notte della Taranta

Il momento tanto atteso è arrivato: oggi, sabato 27 agosto, è la Notte della Taranta. A Melpignano, in provincia di Lecce, si terrà infatti la 25ª edizione del Concertone, momento clou di un calendario fitto di eventi itineranti, partito il 4 agosto.

«È un traguardo importante quello dei 25 anni, spesi per valorizzare il patrimonio culturale dei canti popolari e della lingua minoritaria della Grecìa Salentina - ha sottolineato Massimo Manera presidente della Fondazione La Notte della Taranta - La Notte della Taranta è da sempre apertura a nuovi generi musicali e continua ricerca sul territorio e dialogo tra culture. Questa edizione segna il ritorno con il pubblico, a quel contatto diretto tra artisti sul palco e spettatori. Sarà uno spettacolo straordinario che punterà anche all’innovazione, non solo attraverso la musica di Dardust che percorrerà un viaggio sonoro tra tradizione e contemporaneità, ma anche grazie al supporto degli effetti suggestivi sul palco con la narrazione visual che incontra le tradizionali luminarie tipiche delle nostre feste».

La Notte della Taranta

Dirige Durdust, super ospiti Mengoni ed Elodie

Sul palco, l'orchestra sarà diretta dal maestro concertatore Dardust e alternerà i brani tipici della tradizione popolare salentina con rivisitazioni di canzoni pop con artisti come Samuele Bersani, Massimo Pericolo, Studio Murena e Kety Fusco. Super ospiti Stromae, Marco Mengoni ed Elodie e narratrice d'eccezione Madame, affiancata dal critico musicale Gino Castaldo.

«Una Taranta fluida come la contemporaneità che viviamo - ha annunciato Dardust - il cui concetto di integrazione sia fondamentale anche a livello culturale, un multiculturalismo di cui Stromae ha fatto il concept di base». E il cantante francese per il Concertone proporrà uno dei suoi brani più famosi, Alor on Danse, con incursioni di musica popolare salentina.

La Notte della Taranta: storia di un successo

Ma cos'è la Notte della Taranta? È il più grande festival d'Italia e una delle più significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa. Si svolge in Salento ed è dedicato nello specifico alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale salentina e alla sua fusione con altri linguaggi musicali, dalla world music al rock, dal jazz alla musica sinfonica.

Nato nel 1998 su iniziativa dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e dell’Istituto "Diego Carpitella", in quindici anni il festival si è reso protagonista di una crescita straordinaria per dimensioni, affluenza e prestigio culturale. Diverse le tappe fondamentali che ne hanno scandito l’evoluzione: nel 2000 è nato il Festival Itinerante, una rassegna dei gruppi più rappresentativi della scena della pizzica salentina, che oggi coinvolge quindici comuni (gli aderenti all’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, più i centri di Lecce, Galatina, Alessano e Cursi) e richiama nel complesso quasi centomila spettatori, incarnando un grande viaggio di avvicinamento al Concertone principale; nel 2004, con Ambrogio Sparagna, è nata l’Orchestra Popolare "La Notte della Taranta", eclettico testimone culturale attivo tutto l'anno nel nostro Paese e nel mondo; dal 2010 l'organizzazione è a cura della Fondazione "La Notte della Taranta".

