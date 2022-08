Troppi commenti negativi al lido dell'aggressione: Tripadvisor sospende le recensioni

Una valanga di recensioni negative, una shitstorm, come si dice ne gergo del web, ha colpito il lido Mare Nostrum, l'attività di Soverato, in provincia di Catanzaro, il cui titolare Nicola Pirroncello risulta indagato per lesioni personali, furto e minacce ai danni di Beauty Davis, 25enne nigeriana, assunta come lavapiatti nel locale.

Così, mentre la Procura di Catanzaro ha aperto ieri un'indagine per fare chiarezza sui fatti (sembra che all'origine di tutto ci sia un mancato versamento di 400 euro), Tripadvisor ha deciso di sospendere momentaneamente la possibilità di recensire il locale.

Troppi insulti al Mare Nostrum, Tripadvisor blocca la recensioni

«A causa di un evento recente che ha attirato l'attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un'esperienza in prima persona, abbiamo temporaneamente sospeso la pubblicazione di nuove recensioni per questo profilo. Se hai avuto un'esperienza diretta presso questa struttura e vuoi lasciare un contributo, riprova a breve. Non vediamo l’ora di ricevere la tua recensione». Così si legge sulla pagina Tripadvisor di Mare Nostrum.

Il portale ha quindi bloccato le recensioni, cosa che non ha invece fatto Facebook. Anche sul social è infatti possibile dire la propria. L'attività è stata oggetto di numerosi commenti negativi e recensioni a una stella che hanno fatto precipitare a 1,4 su 5 il giudizio generale.