Ryanair, svelate nuove sedici rotte dagli aeroporti di Ciampino e Fiumicino

La compagnia aerea con bandiera irlandese, Ryanair, ha annunciato il piano per l'estate del 2023 dalle due basi della capitale italiana: Roma Ciampino e Roma Fiumicino. Come svelato dall'azienda d'Oltremanica, le nuove sedici rotte collegheranno il cuore d'Europa ad Amman, East Midlands, Liverpool, Rabat e Tangeri (da e per il primo aeroporto sovracitato) ed Alicante, Asturias, Cork, Dublino, Faro, Gdanks, Memmingen, Palma, Skiathos, Spalato e Vilnius (da e per il secondo). Ryanair opererà oltre mille voli settimanali da e per Roma tra sei mesi, il 10% in più rispetto allo stesso periodo del 2019.

Sedici nuove destinazioni aggiunte da Ryanair per i due aeroporti di Roma

Nuove destinazioni, dunque, che si aggiungono a quelle programmate qualche giorno fa dalla stessa azienda per le due basi milanesi di Malpensa e Orio al Serio. Ryanair baserà due nuovi aeromobili a Milano (30 in totale) per la stagione calda, con un investimento di ulteriori 200 milioni di dollari, creando oltre 100 nuovi posti di lavoro altamente remunerati per piloti, personale di cabina e ingegneri. L'azienda irlandese, tra sei mesi, opererà oltre 2mila voli settimanali da e per Milano. Una crescita sostenuta da un investimento di 3 miliardi di dollari negli aeroporti lombardi, con 30 aeromobili basati, trasportando il 4% in più di passeggeri rispetto al pre-Covid.

Il programma e gli investimenti per Roma

Il programma per Roma prevede l’uso di 15 aeromobili che faranno base nei due scali ed un grande investimento da circa 1,5 miliardi di dollari (oggi al cambio circa 1,4 miliardi di euro), con oltre 550 posti di lavoro diretti per piloti, personale di cabina e ingegneri. «Siamo lieti di annunciare il nostro operativo da Roma per l’estate 2023, con rotte verso Alicante, Faro, Palma e Vilnius, offrendo ai cittadini e ai visitatori di Roma ancora più scelta per vacanze estive alle tariffe più basse d'Europa» hanno infine commentato i vertici dell'azienda in un comunicato.