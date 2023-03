In Italia arriva Ritz-Carlton. L'alta ristorazione sarà anche in crisi, ma gli hotel di lusso no

Due facce di una stessa medaglia, o forse no. Cioè forse così non dovrebbe essere. Perché se da un lato il mondo della ristorazione, in particolare, quella stellata sembra non trovare pace, quello dell’ospitalità di lusso va a gonfie vele. Come possibile? Come possibile che se da un lato si discute della sostenibilità (o meno) del fine dining visto, in termini sia finanziari sia emotivi, come fatto intendere dal caso Rene Redzepi e del Noma di Copenaghen, dall’altro i colossi dell’hôtellerie continuano a investire, anche e soprattutto in Italia? Nel mezzo c’è anche la “situazione”, diversa ancora, di Norbert Niederkofler che potrebbe lasciare per sempre (ma l’interessato smentisce) la guida del St. Hubertus, il ristorante dell’Hotel Rosa Alpina (5 stelle lusso) di San Cassiano in Alta Badia, che con lui ha conquistate 3 stelle Michelin, ma che ora chiuderà per un anno e mezzo per la ristrutturazione di tutto lo stabile. Senza dimenticare poi anche il problema della carenza di personale, che colpisce tutto il comparto della ristorazione e dell’ospitalità e che fa chiudere i ristoranti, anche di cuochi conosciuti come Filippo La Mantia. Chiusure e aperture. Come quella annunciata da Marriott International, che firmato, l’accordo con Grandi Immobili Italiani Srl, porterà The Ritz-Carlton a Bellagio (Co), sulle rive del lago di Como. Non un hotel qualunque, dunque, ma The Ritz-Carlton Bellagio sarà uno dei più significativi progetti di ospitalità di lusso della regione e segnerà il debutto del brand in Italia.

The Ritz-Carlton Bellagio nascerà dalla ristrutturazione Hotel Grande Bretagne

Apertura prevista per il 2026

Grazie, infatti, ad un’imponente riconversione dell’ex Hotel Grande Bretagne a Bellagio, il brand arriverà sul lago di Como, una delle destinazioni più popolari in Italia, con il suo servizio impeccabile e l’estetica elegante.

L’apertura è prevista per il 2026 e la struttura affacciata sul lago offrirà 59 camere e 46 suite, tra cui due Ritz-Carlton suite, con una splendida vista sull’acqua e arredi di lusso. Il resort disporrà di un centro benessere con piscina interna, ristoranti casual e raffinati e spazi per meeting ed eventi. L’ampio parco e i giardini, in perfetto stile lacustre, comprenderanno un’area per la meditazione, un bel sentiero per lunghe passeggiate, una grande piscina esterna e un molo privato per consentire agli ospiti di raggiungere facilmente le altre destinazioni sul lago.

«Siamo entusiasti di annunciare questa firma con Grimit Srl e partecipare al restauro di una delle mete più acclamate dai viaggiatori di lusso - ha affermato Candice D’Cruz, vce president, Luxury Brands, Europe, Middle East and Africa Marriott International - Il Lago di Como è uno dei fiori all’occhiello della regione Lombardia e non c’è luogo migliore per il debutto di The Ritz-Carlton in Italia. Questo progetto dimostra il nostro impegno per far crescere il brand nelle destinazioni più amate dai nostri ospiti, oltre a rafforzare il nostro portfolio di brand di lusso Marriott International in Italia»

Rinasce uno dei primi hotel dei lusso della regione

Appena fuori dal paese di Bellagio, incastonato tra i due rami del Lago di Como, lo storico Belle Époque Hotel Grande Bretagne fu uno dei primi hotel di lusso della regione, inaugurato nel 1850. La struttura cadde in disuso alla fine del secolo scorso e fu acquisita dalla famiglia Galbusera, con l’obiettivo di ripristinare la reputazione dell’ex albergo attraverso un ampio progetto di ristrutturazione ed espansione.

Uno tra i più importanti progetti di ampliamento nell’area

Il piano di ristrutturazione sarà uno dei più importanti progetti di ampliamento nell’area del Lago di Como degli ultimi anni: con una superficie di 16.500 mq, comporterà un restauro completo della proprietà, mantenendo intatta l’eredità storica dell’edificio.

«La nostra famiglia è profondamente legata alla zona del Lago di Como e siamo orgogliosi di far debuttare The Ritz-Carlton a Bellagio - commenta Emanuele Galbusera, presidente di Grimit - Lo spirito imprenditoriale di famiglia ci ha resi leader europei nel rivestimento del metallo, attraverso il nostro business Lampre, e siamo entusiasti di dedicarci con la stessa passione a questo importante progetto».

Location unica

The Ritz-Carlton, Bellagio sorgerà in una posizione strategica, a 15 minuti a piedi dalle principali attrazioni turistiche di Bellagio come Punta Spartivento, Villa Melzi e i giardini di Parco Villa Serbelloni. Il Lago di Como è una destinazione turistica riconosciuta a livello internazionale, famosa per i suoi panorami, le meravigliose cittadine e le imponenti ville che hanno fatto da sfondo a numerosi film di successo, tra i quali Casino Royale e Ocean's Twelve. La destinazione è facilmente raggiungibile dall'aeroporto internazionale di Milano Malpensa in soli novanta minuti di auto.