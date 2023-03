Orio al Serio miglior aeroporto europeo nella categoria "5-15 milioni di passeggeri"

L'aeroporto di Orio al Serio (Milano-Bergamo, "Il Caravaggio"), è stato risconosciuto dall'Associazione Mondiale degli Aeroporti (Aci), come migliore aeroporto europeo nella categoria tra i 5 ed i 15 milioni di passeggeri per il secondo anno consecutivo. Il premio "Airport Service Quality Award" è stato conferito allo scalo bergamasco grazie all'opinione espressa dai viaggiatori in poco meno di 500mila interviste raccolte dall'associazione relativamente all'esperienza di viaggio in circa 300 tra i migliori aeroporti sulla Terra.

L'aeroporto di Orio al Serio con Città Alta sullo sfondo

Orio al Serio, l'aeroporto più gradevole e di più agevole uso in Europa

Oltre a questo ambìto riconoscimento, l'aeroporto di Orio al Serio ha ricevuto ulteriori due premi: Milano-Bergamo, infatti, è lo scalo sia più gradevole che di più agevole utilizzo in tutta Europa ("Most enjoyable airport in Europe" e "Easiest airport journey in Europe). A tal proposito si è espresso anche il direttore generale dell'Aic, Luis Felipe de Oliveira, commentando con estrema fierezza i risultati dell'aeroporto bergamasco: «I vostri passeggeri hanno voluto comunicare e riconoscere il successo degli sforzi della vostra squadra nel fornire un'esperienza superiore al cliente. Ancora una volta rivolgo i miei sentiti ringraziamenti e le mie più calorose congratulazioni a Sacbo ed all'intera comunità aeroportuale».

Orio al Serio, il motivo dei riconoscimenti

I riconoscimenti citati sono significativi non solo perché nascono da un raffronto con la maggioranza degli aeroporti mondiali, ma anche per il fatto che Aci World compara l’offerta dei vari scali per oltre 30 aspetti tra i più caratterizzanti il servizio offerto. Essi sono così riassumibili:

trasporti da e per l’aeroporto e infrastrutture di accesso all’aeroporto;

parcheggi, tempi di attesa al check-in, ai controlli di sicurezza, ai controlli passaporti ed alla riconsegna bagagli;

efficienza, cortesia e problem solving del personale; mobilità interna al terminal; qualità dell’offerta commerciale (ristorazione inclusa) e delle informazioni fornite;

comfort e pulizia delle aree.

L'area imbarchi dell'aeroporto bergamasco

Le valutazioni del presidente di Aci World assumono ancora più rilevanza alla luce dell'importante incremento di traffico passeggeri registrato nel 2022, raddoppiato rispetto all’anno precedente. Ciò ha comportato la necessità, per Sacbo e gli altri operatori aeroportuali, di adattare rapidamente la propria offerta per continuare a garantire i migliori servizi, all’inizio e alla fine del volo, ad una tipologia di cliente che si caratterizza per la sua giovane età (il 73% ha meno di 45 anni e circa il 50% ne ha meno di 35), per la forte presenza femminile (le donne sono il 48% del totale), la familiarità con l’uso del computer (oltre il 94% delle prenotazioni avviene via internet) ed il diffuso utilizzo di mezzi pubblici (il 35% dei passeggeri dell’aeroporto di Milano Bergamo ricorre al mezzo pubblico).

Dati favolosi

L'importanza a livello internazionale che l'aeroporto di Bergamo sta assumendo negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti: per esempio, la compagnia irlandese Ryanair, nell'ultimo anno, ha costruito due nuovi hangar per la manutenzione dei veivoli ed ha aggiunto nuove rotte per la stagione estiva. Un segnale chiaro e che sottolinea il valore di questo scalo a livello europeo - e non solo. Considerando che più di 13 milioni di passeggeri (per l'esattezza circa 13,153) hanno usufruito dell'aeroporto lombardo. Un numero vicino al cambio categoria che potrebbe essere superato, pandemie permettendo, nel corso del nuovo anno.