Sagre autentiche, ora in campo una convention e un'accademy

Italia a Tavola, Fipe-Federazione pubblici esercizi, Fiepet- Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici, Pro Loco e vari esperti, coordinati dal Gastronauta Davide Paolini, lo avevano proposto già 13 anni fa: un manifesto per le sagre autentiche. L’obiettivo era (ma lo è tutt’ora) di regolamentare e fornire un giusto riconoscimento a chi promuove appuntamenti nel segno di una cultura alimentare percepita come segno di identità, che possano anche servire da mezzo virtuoso per riscoprire giacimenti, patrimoni e specificità tipiche dimenticate nel tempo. Obiettivi che oggi cerca di riproporre la Convention nazionale delle sagre italiane e una futura Academy.

Nasce la convention delle sagre

Occasione di confronto sulle sagre autentiche

La convention dedicata interamente alle sagre, al loro valore sociale, alle loro problematiche e relative soluzioni, che si terrà il 29 e 30 aprile a Casumaro (Mo). L'iniziativa, è promossa da Caracol, Cooperativa Sociale di Casumaro. L'incontro vuole essere «un'occasione di confronto di esperienze, di interscambio culturale e gastronomico, che vuole unire associazioni, cooperative, gruppi di volontariato e proloco d'Italia allo scopo di trasmettere maggior consapevolezza sulle tradizioni che animano la cucina italiana».

Nel futuro l’idea di un’academy

L'evento è finalizzato anche a permettere di «creare una academy, legata ai valori delle sagre e delle strategie di comunicazione, marketing con le quali le sagre devono confrontarsi per un futuro di successo e di crescita. Mantenere le tradizioni e rinnovarsi sarà invece la mission». L'appuntamento è considerato «un momento di crescita sociale e di importante valore per il territorio, per creare una futura rete delle sagre italiane e poter così promuovere un evento nazionale food, da ripetere ogni anno come appuntamento fisso del settore».

Manifesto della sagra autentica

Un tema quello delle sagre che, come dicevamo, noi di Italia a Tavola abbiamo sempre avuto a cuore. Perché le sagre sono sì un elemento unico nella cultura enogastronomica italiana, ma devo essere profondamente radicate con il territorio in cui prodotti e tradizioni sono nati. Non è possibile, anzi profondamente dannoso, per il nostro paese, ad esempio, proporre la sagra messicana e dei wurstel nel Vicentino, o la sagra del baccalà nel cuore di Bergamo…

In nome di questi principi riportiamo il Manifesto della sagra autentica firmato nel 2010 da Davide Paolini, Edi Sommariva (Fipe), Claudio Nardocci (Unipli), Alberto Lupini (Italia a Tavola), Esmeralda Giampaoli (Fiepet), Zelinda Ceccarelli (Provincia di Arezzo), Alessio Cavicchi, Michele Corti e Loris Cattabriga.