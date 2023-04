Milano in lacrime, chiude la storica e centenaria trattoria "Madonnina"

La storia, come hanno da sempre ricordato le menti umane più illuminate, non si cancella. E in una Milano che ormai si proietta senza sosta verso un futuro più moderno e globalizzato, il ricordo della Madonnina, trattoria vecchia in zona Ticinese, che vanta ben tre secoli di vita, non verrà mai cancellato nonostante la recente chiusura che ha posto un punto finale a un lungo paragrafo della storia della città meneghina. «Dopo 30 anni di lavoro, purtroppo, è giunto il momento di lasciare» le semplici (e cariche di significato) parole del titolare Fabio Locatelli, che rilevò il locale nel '93, alla Repubblica.

Chiude la storica trattoria Madonnina di Milano

La trattoria "Madonnina" a Milano chiuderà per sempre?

Milano vivrà giorni tristi. La Madonnina nel corso dei trecento anni di attività è stata un punto di riferimento per “borghes” e “casciavit” (rispettivamente, in gergo milanese, "borghesi" e "operai", "ricchi" e "poveri") grazie all’economicità dei suoi piatti tipici (come la gettonatissima cotoletta alla milanese servita rigorosamente su tovaglie a quadri bianchi e rossi). «Qui la gente ha sempre trovato sicurezze e una cucina intatta nel tempo. Ho visto bambini piccoli tornare qui vent'anni dopo e portare gli amici. E dispiacersi davvero tanto per questo addio. La clientela è stata sempre molto fidelizzata» ha continuato Locatelli. Ma la trattoria ora chiuderà per sempre? «Non è detto. Altre persone rialzeranno la saracinesca: non so con quali progetti, ma spero che la tradizione possa continuare a vivere. Chissà».

«Abbiamo voluto conquistare i giovani e trasmettere alle nuove generazioni un po' di storia della vecchia Milano e della sua cucina» conclude il titolare. Insomma, la speranza per la cittadinanza locale è quella di riabbracciare, a breve, una trattoria 2.0 che sia in grado di replicare quanto fatto dalla Madonnina in circa 300 anni di storia. In ogni caso, qualora il progetto non dovesse essere ripreso dai futuri proprietari del locale, il ricordo della “vecchia Milano” resterà per sempre impresso nel cuore e nella mente dei milanesi.