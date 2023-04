Il Grand Hotel di Gardone Riviera nelle mire di un gruppo internazionale

È in vendita ed è nelle mire di un grande gruppo alberghiero internazionale, che ne starebbe formalizzando l'acquisto. Il Grand Hotel di Gardone Riviera (Bs), storico albergo di lusso, quest'anno a Pasqua non ha riaperto i battenti, come da tradizione. Non era mai successo dal 1884, ad esclusione del 2020, causa Covid. La più prestigiosa struttura alberghiera della sponda bresciana del lago di Garda passerà presto di mano: dall' ultima generazione della famiglia Mizzaro - i fratelli Orietta e Federico - a importanti e forti operatori del settore.

Grand Hotel di Gardone Riviera

L’ambizione alla 5 stella

Le 174 stanze, secondo indiscrezioni, rimarranno chiuse per un anno per effettuare significativi lavori di ristrutturazione e ammodernamento, necessari per adeguarle ai tempi. Il Grand Hotel è un 4 stelle che potrebbe ambire - vista la posizione e la storia - ad una quinta stella lusso.

Nomi importanti hanno soggiornato al Grand Hotel di Gardone Riviera

Manovre in corso insomma sul Benaco, dopo il post pandemia che segnala una ripresa significativa in tutto il settore ricettivo alberghiero. Il Grand Hotel è stato, soprattutto nel secolo scorso, un punto di approdo e una tappa d'obbligo per donne e uomini del mondo dello spettacolo, della cultura, della politica, della scienza e per molti protagonisti delle cronache mondane. Da qui sono passati personaggi che hanno fatto la storia: re Giorgio di Sassonia, Winston Churchill, Albert Sabin, Vladimir Nabokov, Paul Heyse, solo per citarne alcuni. Teste coronate, poeti, scrittori, scienziati, compreso Gabriele d'Annunzio che ne aveva fatto il suo primo approdo sul Garda, in attesa di salire a villa Cargnacco, divenuta poi il Vittoriale degli Italiani.

Ogni anno oltre 40mila presenze al Grand Hotel di Gradone Riviera

Ogni anno si registrano dalle 40 alle 50mila presenze nel complesso contraddistinto dalla caratteristica torretta, simbolo e icona del turismo gardesano. Adesso è in attesa di nuova gloria, conservando immutato fascino.