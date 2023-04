Garanzie ai balneari e no al numero chiuso in città: parla la Santanchè

L’Italia quest’anno punta a superare il record, nel settore del turismo, registrato nel 2019, l’ultimo anno prima dell’avvento della pandemia. E per farlo il Ministero è al lavoro per la creazione di alcune campagne di comunicazione, come quella lanciata oggi con Enit, “Open to Meraviglia”, con la Venere di Sandro Botticelli a fare da testimonial: «Vogliamo promuovere la nostra nazione e le nostre eccellenze, con un messaggio semplice ma altrettanto potente: l’Italia è una porta aperta sulla meraviglia. La Venere è il simbolo di questa rinascita del turismo dopo i difficili anni della pandemia» ha raccontato il ministro Daniela Santanchè, anche se non sono mancate le polemiche.

Turismo in estate, Santanchè: «Puntiamo al 1º posto»

Per la prossima estate, dunque, il Bel Paese si prepara ad un boom di visite mai registrato. Ed un assaggio è arrivato durante le festività di Pasqua: «Ci siamo piazzati al secondo posto tra le mete europee più visitate, dietro solo alla Spagna - ha svelato la Santanchè al Corriere della Sera. Abbiamo registrato il ritorno record dei turisti statunitensi e questo ci fa pensare che il 2023 ci darà grandi soddisfazioni. Puntiamo al primo posto, e questo si può fare se si migliorano i servizi e si punta ad alzare sempre di più lo standard delle nostre strutture».

Concessioni balneari, Santanchè: «Garanzie chiare alle imprese»

Centrale, sempre in vista dell’alta stagione, anche il tema relativo alle concessioni balneari e al futuro delle spiagge italiane: «La sentenza della Corte di Giustizia Ue ribadisce alcuni principi che già conoscevamo e questo permette al governo di continuare il suo dialogo con la Commissione Europea». È l’obiettivo del governo è quello di «garantire alle imprese balneari un quadro certo e garanzie chiare, anche a salvaguardia degli investimenti fatti nel tempo. Siamo molto ottimisti e stiamo lavorando in questa direzione ed io sono anche favorevole per un aumento dei canoni».

Numero chiuso nelle città? Per la Santanchè è «No»

Nell’ultimo periodo, poi, nonostante i grandissimi risultati, l’Italia ha dovuto fare i conti con località turistiche (come il Lago di Garda, le Cinque Terre e le principali città d’arte) che hanno rischiato il collasso a causa di una folta presenza di turisti stranieri. E il ministro Daniela Santanchè è favorevole al numero chiuso, come nel programma dell’Alto Adige? «No, non risolve la situazione - ha sentenziato. Meglio lavorare sull’offerta turistica, ampliandola e diversificandola, facendo conoscere ciò che è meno conosciuto e meno visitato: in Veneto non c’è solo Piazza San Marco a Venezia, cosi come nel Lazio non ci sono solo Roma, il Colosseo e San Pietro».