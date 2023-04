Cena esclusiva per 250 invitati con Euro-Toques e Bellelli madrina della serata

Nell’esclusiva cornice del Castello Sforzesco di Milano è andata in scena la Cena con le Stelle, madrina della serata la lady chef Maria Cristina Bellelli mentre la cena di Galà è stata a cura del presidente di Euro-Toques, Enrico Derflingher.

Maria Cristina Bellelli con Enrico Derflingher, a destra

La serata è stata organizzata da DDN hub - sito giornalistico che diffonde informazione e cultura del progetto e del design in Italia e in tutto il mondo -, nello spazio allestito da allestito da Privitera Events, in occasione della Milano Design Week 2023, evento legato al Salone del Mobile, che ogni anno richiama nel capoluogo lombardo migliaia di visitatori e operatori dal settore provenienti dai cinque continenti, che in questa edizione ha superato le 300mila presenze.

Trionfo del Made in Italy in tavola

La cena di gala su invito è stato uno degli eventi clou della settimana con 250 partecipanti. Maria Cristina Bellelli, ambasciatrice di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 e promotrice delle eccellenze italiane, ha conquistato l'Italian food international awards 2023 ha accompagnato la serata con la sua simpatia, protagonista in tavola invece il risotto con il Gorgonzola Dop Bassi (partner storico di Euro Toques insieme a DDN hub e Privitera) dello chef Enrico Derflingher protagonista del menu completato dai piatti realizzati da Prime Quality. Tra i presenti alla serata anche Fabrizio Capaccioli presidente Asacert e ideatore del protocollo ITA0039 x la certificazione dei ristoranti italiani all'estero.

Risotto con il Gorgonzola Dop Bassi di Enrico Derflingher 1/4 Tra gli ospiti: Alex Lin, chairman Skyland Group e Luna Zheng con chef Derflingher 2/4 La Cena di Gala 3/4 Da sinistra Gianpaolo Schiavo Loris Fusaro Enrico Derflingher Fabio Zanatello e Antonio Consonni, con l‘ad di DDN hub, Francesca Russo 4/4 Previous Next

Con la madrina Bellelli e lo chef Derflingher gli ospiti italiani e internazionali hanno potuto assaporare pietanze ricercate e di qualità, ispirate alla tradizione culinaria italiana, ambasciatori essi stessi del meglio del Made in Italy a tavola.