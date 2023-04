Pasqua, numeri pre-Covid per hotel e ristoranti. Tornano anche gli stranieri

I segnali positivi per il periodo di vacanze legate alla Pasqua non si fanno attendere: sia per gli hotel sia per i ristoranti le prenotazioni non mancano e sembra proprio che gli italiani e gli stranieri siano tornati a viaggiare, tornando a numeri vicini a quelli del 2019, pre-pandemia, se non superiori.

I numeri, infatti, sono estremamente positivi e per Coldiretti saranno circa 6 milioni gli italiani e i turisti stranieri che pranzeranno fuori a Pasqua in un ristorante o in un agriturismo. Un dato che viene confermato anche da Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, secondo cui per la domenica pasquale ci sarà una ripresa completa delle attività per le 336mila imprese attive nella ristorazione e per gli oltre 25mila agriturismi presenti lungo lo Stivale.

Dati incoraggianti per il comparto turismo arrivano anche dagli alberghi: per Enit - Ageniza nazionale del Turismo e per Confindustria Alberghi, infatti, le prenotazioni sono in costante crescita per gli hotel, in particolare nelle città d'arte, con una media di soggiorno di almeno sette le notti se si parla di viaggiatori stranieri.

Le prenotazioni aeree internazionali verso l’Italia, infatti, sono a quota 141 mila dal 9 al 15 aprile 2023, con un aumento del 29% sul periodo analogo del 2022 (dal 17 al 23 aprile), tra cui si segnala al ritorno dei turisti americani.

Per il periodo legato alla Pasqua italiani e stranieri tornano a viaggiare come prima della pandemia

La ripresa dei consumi fuori casa: un beneficio per i prodotti italiani

L’uscita dalla crisi della ristorazione è importante anche per l’intera filiera agroalimentare con i consumi fuori casa che rappresentano 1/3 della spesa degli italiani, secondo Coldiretti. «La riduzione dell’attività - sostiene la Coldiretti - aveva pesato, infatti sulla vendita di molti prodotti, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura che trovano in ristoranti e bar un importante mercato di sbocco. In alcuni comparti come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione - continua la Coldiretti - rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato ma ad essere stati più colpiti sono stati i prodotti di alta gamma dal vino ai salumi, dai formaggi fino ai tartufi».

Saranno circa 6 milioni gli italiani e i turisti stranieri che pranzeranno fuori a Pasqua in un ristorante o in un agriturismo

La ristorazione rappresenta una componente importante della filiera agroalimentare che assieme alle 70mila industrie alimentari e alle 740mila aziende agricole rappresenta la prima filiera del Paese, per un valore che nel 2022 è salito a 580 miliardi; pari al 25% del Pil nazionale, ma è anche una realtà da primato per qualità, sicurezza e varietà a livello internazionale.

Il ritorno massiccio del turismo straniero in Italia

Come già era emerso per il periodo autunnale e invernale, si conferma la tendenza del ritorno in Italia dei turisti stranieri, che per il periodo pasquale vedrà il ritorno anche dei turisti americani. Secondo Enit su dati Forwardkeys, infatti, al momento le prenotazioni degli statunitensi sono pari a 35.750 e segnano una crescita del +50% circa rispetto all’anno scorso rappresentando il 25,4% sul totale estero.

Nel confronto con i principali competitor l’Italia esce a testa alta, con i soli volumi spagnoli leggermente più elevati del Bel Paese: circa 186 mila prenotazioni aeree dall’estero, 45 mila in più rispetto all’Italia. Verso la Francia le prenotazioni internazionali sono 129 mila, ma con un incremento leggermente più alto (+33,2% vs. Italia +29%, Spagna +18,7%). Per la Grecia si contano circa 55 mila prenotazioni estere (+4,9%), abbastanza in linea con il risultato dell’anno scorso.

Si conferma per Pasqua la tendenza del ritorno in Italia dei turisti stranieri

Un dato che viene confermato anche da Confindustria Alberghi: Roma, Firenze, Venezia e le città d'arte si attestano su performance migliori di Londra, Parigi e Berlino, grazie alle presenze straniere, americani in primis, ma anche inglesi, francesi e tedeschi, con numeri riportato molto vicino ai livelli del pre-crisi.

Oltre agli ottimi risultati delle principali città italiane, tutto esaurito anche in montagna, nell’arco alpino, dove gli impianti di risalita e i comprensori sciistici saranno aperti, e buone le performance anche per le aree interne, le cosiddette destinazioni minori e il mare.

Italia, leader nella ripresa post Covid del turismo internazionale

Sul tema interviene anche Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi, che ha spiega: «L’Italia si sta confermando leader di questa ripresa post Covid del turismo internazionale. Anche per la Pasqua i viaggiatori che arrivano da Usa ed Europa confermano la preferenza per il nostro Paese e per le nostre città d’arte. Una risposta che arriva dopo un inverno che non ha visto rallentamenti della domanda turistica internazionale verso l’Italia. Segnali molto positivi anche in vista dell’estate che speriamo possa mettere definitivamente la parola fine alla crisi più lunga e difficile che il settore abbia mai vissuto».

L’Italia si sta confermando leader di questa ripresa post Covid del turismo internazionale

Condivide questa opinione anche Daniela Santanchè, ministro del Turismo che ha aggiunto: «L'Italia si conferma tra le mete europee preferite per le vacanze pasquali, siamo secondi solo alla Spagna. L'amore verso la nostra nazione non è più solo locale, i dati ci dicono che oltre 35 mila prenotazioni vengono dagli Stati Uniti, uno dei target più importanti per il turismo italiano in termini di spesa. Questa è la dimostrazione che stiamo lavorando bene ma che dobbiamo e possiamo fare ancora di più anche perché la vera sfida è destagionalizzare per avere turismo tutto l’anno. Ed è su questo che lavoreremo nei prossimi mesi».