Pasqua al ristorante: ecco come sarà da Nord a Sud

Ottimismo. È questa la parola d’ordine dei ristoratori italiani in vista delle festività pasquali che segneranno l’inizio della stagione primaverile - estiva 2023. Da nord a sud poco cambia: tutti si aspettano il classico pienone. Del resto il bel tempo e ultime giornate con temperature anche superiori ai 20 gradi hanno dato la spinta decisiva e portato milioni di italiani a muoversi nei primi weekend di primavera. Anche verso ristoranti, bar e hotel.

Gli italiani hanno scelto il ristorante per festeggiare la Pasqua con la famiglia

Da un’indagine effettuata dall’Istituto ACS Marketing Solutions nel periodo compreso tra il 22 e il 27 marzo intervistando con il sistema Cati (interviste telefoniche) un campione di 3.016 italiani maggiorenni, si evince che saranno circa 11,5 milioni gli italiani in viaggio per le festività pasquali di cui 8,2 maggiorenni e 3,3 minorenni. Il 95,6% degli intervistati resterà in Italia, mentre il 4,4% sceglierà una località estera. Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno il mare (31,6%), le località d’arte (30,8%), la montagna (17,6%) e, a seguire, i laghi (5,0%) e le località termali (1,3%).

A Pasqua al ristorante con la famiglia

“Pasqua con chi vuoi”, recita un antico detto tanto in voga ancora oggi. Ma la percezione è che, almeno per la domenica più importante per il calendario cattolico, l’italiano preferisca restare in famiglia. Al ristorante, sì, ma con la famiglia. Per smarcarsi dai parenti si aspetta il lunedì di Pasquetta, giorno nel quale si accendono le prime griglie e si fanno le prime gite fuori porta, sperando nella benevolenza del meteo. Così, i ristoratori possono dormire sonni tranquilli: a meno di una settimana dal fatidico giorno, le prenotazioni ci sono un po’ ovunque.

Sul lago Maggiore prenotazioni last minute

A Verbania, al Piccolo Lago, tutto è pronto per la Pasqua. Anche se non si registra ancora il tanto atteso sold-out: «Ma ce lo aspettavamo, perché a Pasqua al ristorante ci vanno gli italiani che, prima di prenotare al lago, aspettano di capire il meteo che ci sarà - spiega Marco Sacco, titolare del ristorante -. In questo periodo siamo pieni di turisti, gli affari girano: loro se scelgono la meta poi partono senza farsi troppe domande sulle condizioni atmosferiche.

Marco Sacco

Ma nei prossimi giorni ci aspettiamo la clientela italiana. A Pasqua solitamente lavoriamo con le famiglie, per lo più nostri clienti storici, mentre a Pasquetta vediamo tante facce nuove».

Ad Arezzo le prenotazioni “al buio”

Al Falconiere di Cortona, in provincia di Arezzo, i lavori sono ricominciati da poco: «Abbiamo riaperto venerdì 31 marzo - racconta la titolare Silvia Baracchi -, decideremo all’ultimissimo il menù ufficiale di Pasqua». Nonostante questo, però, le prenotazioni “al buio” per domenica 9 aprile sono già iniziate: «Abbiamo già diversi coperti prenotati - conferma la cuoca -. Sicuramente proporremo un menù degustazione con piatti classici; non mancheranno uovo e agnello tradizionali».

Silvia Baracchi

«La Pasqua per noi significa l’inizio dell’alta stagione e mai come quest’anno mi posso dire ottimista - conclude Silvia Baracchi - Ottimista per i clienti che arriveranno e ottimista per la squadra che lavorerà al mio fianco. Mi aspetto una grande stagione».

Il Nostrano di Pesaro sold out da una settimana

C’è anche chi le prenotazioni le ha dovute chiudere con diversi giorni d’anticipo, come Stefano Ciotti: al suo Nostrano di Pesaro i posti per domenica 9 aprile sono finiti già da una settimana. «Abbiamo avuto una gran bella risposta dai nostri clienti, ma ce lo aspettavamo - spiega il titolare -. Nel menù abbiamo inserito anche il mio agnello alla Rossini, con fois gras e tartufo nero: piace sempre molto».

Stefano Ciotti

«Per il lunedì di Pasquetta, invece, proporremo solo il menù alla carta - prosegue il cuoco - Aspettative per la stagione estiva? Sono sereno, anche se nell’ultimo periodo il lavoro è diminuito. Ma non è la prima volta che capita tra febbraio e marzo. Conto di rifarmi da Pasqua in avanti».

All’Antico Borgo la Pasqua per ripartire alla grande

La Pasqua per ripartire, invece, in provincia di Cosenza. All’Antico Borgo di Morano Calabro, infatti, Pierluigi Vacca punta tutto sull’imminente festività per dare uno slancio a questo 2023: «Che è partito piuttosto in sordina - commenta -. Faccio questo mestiere da più di vent’anni e non ricordo un inverno più calmo di quello che è appena passato. Ma poco male, con la Pasqua ci aspettiamo una ripresa vera e propria e dalle prenotazioni per domenica 9 aprile ho già riscontrato una certa vivacità che, nelle ultime settimane, era un po’ mancata. Abbiamo pensato di proporre un menù di carne, oltre al nostro tradizionale di pesce. Mentre a Pasquetta saranno disponibili tutti i piatti della carta».

Pierluigi Vacca

Quando gli chiediamo se è ottimista in vista dell’estate, Vacca non ha dubbi: «Io sono ottimista di natura - dice sorridendo -. Se non fosse così non avrei aperto un ristorante in un paese di 3mila anime».