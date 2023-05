Riviera Romagnola, spiagge e hotel già aperti, ma ci sono disdette dai tedeschi per Pentecoste

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha invitato a fare un gesto di solidarietà e andare in vacanza in Romagna per «scongiurare una tragedia economica» dopo la devastante alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Un appello agli italiani, certo, ma che il Governo, Enit-Agenzia nazionale del Turismo, Apt-Agenzia di promozione turistica e Regione vogliono “tradurre”. Anche perché, a causa «di una fuorviante informazione», come ha sottolineato Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Emilia-Romagna, c’è stato un 10% di disdette, in particolare da Germania, Austria e Svizzera, mercati chiave per la Romagna in estate, ma anche per l’imminente break di Pentecoste, che regala a tedeschi, svizzeri e austriaci due settimane di vacanza. Disdette che sono arrivate al 50% la scorsa settimana, giustificate, certo, dall’impossibilità concreta di recarsi nelle zone alluvionate. Ma ora non ci sono scuse, il momento critico è stato superato. Spiagge, ristoranti, bar, chioschi e hotel sono pronti ad accogliere i primi turisti. E anche i musei hanno riaperto.

La Riviera Romagnola reagisce all'alluvione: Pronti per l'estate

Confindustria Alberghi: l’estate in Romagna non è a rischio

E il messaggio da far passare, soprattutto ai turisti stranieri è che la stagione non è a rischio e che la costa romagnola è pronta ad accogliere i vacanzieri: «Gli operatori del turismo sulla costa, fortunatamente meno coinvolta dall’alluvione dei giorni scorsi, hanno già provveduto a sistemare gli arenili – sottolinea, infatti, Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi».

E, appunto, come diceva il ministro Santanchè fare le vacanze in Romagna diventa quasi “un atto dovuto” di sostegno, calcolando che l’industria turistica colpita dall’alluvione sta attraversando un dramma enorme. Pensiamo, infatti, che, ad esempio, il 70% del Pil della provincia di Rimini è legato al turismo che tradotto sono circa 5 miliardi per Rimini e oltre 2 miliardi per Riccione.

Alluvione, sostegno anche per il turismo e il cicloturismo nell’entroterra

E, il problema, è che anche per oggi, 23 maggio, rimane l’allerta rossa per criticità idraulica nelle provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. A preoccupare è il possibile aggravarsi della situazione nell’aree interne e lungo l’Appennino tosco-emiliano, dove la stagione estiva è già duramente compromessa.

Perché, è bene, ricordarlo che l’Emilia-Romagna non è solo mare: il delta del Po, le saline di Cervia, i cammini (tra cui anche la via Francigena), i percorsi cicloturistici e per il trekking sono molto amati dai turisti internazionali. In particolare, l’entroterra è particolarmente apprezzato di turisti in bicicletta che soggiornano nei 43 hotel certificati sulla costa a cui si aggiungono 120 alberghi con servizi dedicati ai ciclisti (oltre che gli agriturismi e le varie possibilità di ospitalità diffusa).

A maggior ragione, quindi, è importante il supporto del Governo per una “comunicazione” ai turisti stranieri, oltre che agli italiani, per rassicurarli sull’estate da passare, come sempre sulle spiagge della riviera adriatica, tra le bellezze storiche di Ravenna, a visitare le mostre del Museo San Domenico di Forlì, ad ammirare il bel centro storico di Cesena, per concedersi un viaggio nelle vallate del Riminese, del Cesenate e del Forlivese. Ombrelloni, hotel e ristoranti sono e saranno aperti!