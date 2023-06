Berlusconi e le sue case vacanze, paradisi dalla Costa Smeralda alle Bermuda

Se parliamo di Cortesie per gli ospiti, Silvio Berlusconi, morto oggi 12 giugno, era uno che non aveva rivali. Amante della cucina italiana semplice, genuina e light accoglieva i suoi ospiti in giro per il mondo in location e ville mozzafiato. Al di là delle ville e palazzi di ordinanza, per così dire (Villa San Martino, ad Arcore, Villa Belvedere a Macherio, Villa Gernetto a Lesmo, Villa Sottocasa a Vimercate, Villa Zeffirelli a Roma e l'affitto di Palazzo Grazioli sempre a Roma), Berlusconi possedeva case in alcune delle località di vacanze più prestigiose del mondo. Indimenticabile rimarrà di certo Villa Certosa a Porto Rotondo, il buen retiro di Berlusconi nel cuore della Costa Smeralda. Ma altrettanto belle le ville sul lago Maggiore, in Costa Azzurra, a Lampedusa, ad Antigua e alle Bermuda. Scopriamo insieme le ville dove Berlusconi amava trascorrere le vacanze e godere dei piaceri della tavola.

Villa Certosa a Porto Rotondo (Ss). Foto: Il Fatto Quotidiano

Villa Certosa, buen ritiro di Berlusconi in Costa Smeralda

Come dicevamo, la casa che maggiormente incarnava le vacanze del Cavaliere è sicuramente Villa Certosa di Porto Rotondo, in Sardegna, che nel corso degli anni è stata stata ricostruita e ampliata. Come riporta il Corriere, Berlusconi la utilizzava con un contratto di comodato gratuito con la società Immobiliare Idra, di proprietà al 100% della società Dolcedrago, per il 99,5% proprietà dello stesso Berlusconi. La villa è grande 4.500 metri quadri, ha 126 stanze e un parco di 120 ettari. Tra i suoi illustri ospiti: George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin, José Zapatero e José María Aznar. Il valore a gennaio 2021 è di 259 milioni di euro.

Villa Campari la villa ottocentesca di Berlusconi sul lago Maggiore

Sul lago Maggiore, più precisamente a Lesa, Berlusconi possedeva Villa Campari. La villa, che risale alla fine dell’Ottocento, ha 30 stanze, uno splendido parco e un porticciolo privato. Berlusconi acquistò la villa nel 2008 che poi fu al centro di un contezioso con l’ex moglie Veronica Lario.

La residenza di Berlusconi sul Lago Maggiore, Villa Campari. Foto: La Stampa

Villa Due Palme, il colpo di fulmine di Berlusconi per Lampedusa

Nel 2011 Berlusconi si innamorò di Lampedusa dove comprò Villa Due Palme domina la vista a Cala Francese. La villa, da 250 metri quadrati, otto posti letto e ampio giardino, era stata messa in vendita online a 1,5 milioni. Dopo i lavori di ristrutturazione, Berlusconi ci passò le vacanze nel giugno del 2019.

Villa Due Palme a Lampedusa. Foto: In Italia

Villa La Lampara, la dimora di Berlusconi a Cannes

Dall’Italia alla Francia, più precisamente in Costa Azzurra a Villa La Lampara di Cannes. Una dimora di 500 metri quadrati, più 2 mila di giardino, con piscina e vista mare. Costruita dal marchese George De Cueves, fu acquistata nel 2007 precisamente da Antonia Costanzo, ex moglie di Paolo Berlusconi con un prestito di Mps e l’incoraggiamento di Silvio Berlusconi stesso. Alla fine, una delle società immobiliari dell’ex cavaliere acquistò La Lampara per 3,55 milioni.

Le ville di Berlusconi ad Antigua

Berlusconi possedeva anche due immobili nei Caraibi, precisamente ad Antigua, nei Caraibi, Berlusconi ha altre due proprietà. Nel 2010 Berlusconi voleva venderle, ma un’inchiesta di Report sugli investimenti immobiliari sull’isola, che è un paradiso fiscale, per il valore di 22 milioni di euro, mandò all’aria il progetto.

Villa Antigua, nei Caraibi. Foto: Il Corriere della Sera

Villa Blue Horizon, alle Bermuda

Alle Bermuda c’è invece villa Blue Horizon. La villa era villa era in godimento a Marina Berlusconi, che ne risultava proprietaria nei registri fondiari delle Bermuda.