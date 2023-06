Berlusconi e le elezioni del 2018 con la dieta dell’atleta

Tante sono sempre state le critiche rivolte a Silvio Berlusconi, morto oggi 12 giugno, ma mai che non fosse un padrone di casa impeccabile e un amante della cucina italiana, quella semplice fatta di pasta al pomodoro, pizza Margherita, Caprese, pesce alla griglia e poco vino (ma di qualità e selezionatissimo). Una “dieta” che lo accompagnava nella vita quotidiana così nelle cene ufficiali. E proprio durante le elezioni, Berlusconi seguiva quasi un’alimentazione rigorosa, in nome, potremmo dire della Dieta Mediterranea. Diceva Berlusconi nelle elezioni del 2018: «Seguo una dieta da atleta, dormo poco, bevo molta acqua. E non sento l'età che ho». E ai dolci rinunciava mal volentieri!

Silvio Berlusconi con l'allora compagna Francesca Pascale. Foto: Chi

Elezioni del 2018, la dieta dell’atleta per Berlusconi

Che l’alimentazione sia un elisir di lunga vita non è una novità. Ma che cosa mangiava Silvio Berlusconi per presentarsi in forma in campagna elettorale? In una lunga intervista a Chi (in edicola il 28 febbraio 2018), Berlusconi svelava passo dopo paso la sua dieta e routine giornaliera.

«Cerco di mangiare bene: molta frutta e molte spremute – spiegava Berlusconi - Soprattutto, bevo tanto, almeno due litri di acqua e poi del tè e delle tisane. Ai pasti solo verdure e proteine. Sono goloso di dolci, ma mi trattengo con grande sacrificio».

Berlusconi, l’elisir di lunga vita? Cucina light e famiglia

Ma non solo buon cibo, tra i segreti della vita di Berlusconi anche l’affetto della famiglia. «Telefono a tutti i miei figli almeno una volta al giorno e ai miei nipotini appena mi è possibile. Fuori da questa campagna elettorale, se ho deciso di dedicare un’ora a giocare con i miei nipoti al pranzo della domenica, i miei collaboratori cercano in tutti i modi di non interrompermi, esattamente come se stessi incontrando un Capo di Stato», spiegava Silvio Berlusconi.