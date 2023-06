The World's 50 Best Restaurants 2023: a Valencia la presentazione della classifica

Oggi, 20 giugno 2023, alla Ciudad de las Artes y las Ciencias di Valencia, andrà in onda la presentazione ufficiale dei migliori 50 ristoranti al mondo, The World's 50 Best Restaurants. Qualche giorno fa, è stata svelata la classifica dalla posizione numero 100 alla 51esima, dove per l'Italia è presente solo Enrico Bartolini, lo chef del Mudec a Milano, tre stelle Michelin. Di seguito, i link per seguire la diretta streaming che inizierà alle ore 20:40:

sul canale Facebook a questo link ;

a ; sul canale ufficiale YouTube di 50 Best a questo link.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias di Valencia, sede dell'evento

The World's 50 Best Restaurants: le novità nella classifica 51-100

In attesa di scoprire le prime posizioni, andiamo a snocciolare alcune curiosità sulle edizioni passate e sulle novità del 2023.

Per diversi anni di fila il nostro Paese è stato rappresentato dalla cucina di Massimo Bottura (al primo posto nel 2016 e nel 2018, secondo posto nel 2015 e 2017, terzo posto nel 2013 e nel 2014). Tuttavia, dal 2019 i vincitori delle edizioni precedenti non sono più candidabili nella classifica e sono entrati a far parte della prestigiosa Hall of fame di The World's 50 Best Restaurants. Per quanto riguarda le prime 50 posizioni nella classifica del 2022, erano ben sei i ristoranti italiani presenti, tra cui svettava il Lido 84 di Gardone Riviera (Bs), all'ottavo posto in classifica.

Con 21 ristoranti presenti in classifica, l'Europa guadagna quattro nuovi ingressi: oltre il ristorante Enrico Bartolini a Milano (85); Kei a Parigi (93); Ceto, l'ultima apertura dello chef Mauro Colagreco a Roquebrune-Cap-Martin (95) e il ristorante Ricard Camarena Restaurant, situato nella città ospite di Valencia (96). Dalla Turchia, sono presenti due ristoranti di Istanbul: il Neolokal che rientra in classifica e si posiziona al numero 63 e la new entry Turk Fatih Tutak (66). Il Belgio è presente con il ristorante Hof Van Cleve a Kruishoutem (52). La città di Copenaghen ne conta due: Jordnær (57) e Kadeau (91). Oltre ai due nuovi ingressi, si sono classificati altri quattro ristoranti francesi: a Parigi, l’Arpège (62), Le Clarence (67) e Alléno Paris al Pavillon Ledoyen (78), insieme al Flocons de Sel a Megève (80). L’Ernst a Berlino (55) e il Tantris aMonaco (77) sono i due ristoranti tedeschi inseriti nella classifica estesa. La Spagna è invece rappresentata dal ristorante Aponiente a El Puerto de Santa María (64), dall’Azurmendi a Larrabetzu (81) e dall’Enigma a Barcellona (82), mentre la città ospitante, Valencia, compare per la prima volta nella lista. Ci sono anche tre ristoranti londinesi, il Brat (53), il Core della chef Clare Smyth (71), rientrato quest’anno in classifica, e il Lyle's (86).