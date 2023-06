BrodettoFest di Fano, un successo senza precedenti con numeri da record

BrodettoFest, l'evento culinario organizzato da Confesercenti Pesaro e Urbino, ha concluso la sua edizione domenica sera (4 giugno) con un'enorme partecipazione di pubblico. Questa edizione unica e senza precedenti ha confermato il successo del format, che unisce cultura, spettacoli e sostenibilità, mettendo in risalto la deliziosa zuppa di pesce italiana. Durante l'evento, i visitatori hanno potuto immergersi in un'atmosfera unica, gustando prelibatezze culinarie, assistendo a spettacoli emozionanti e apprezzando l'attenzione per la sostenibilità. BrodettoFest si conferma un evento di grande importanza per la valorizzazione della tradizione enogastronomica locale, attirando sempre più interesse e partecipazione. Il ciuppin ligure ha trionfato nella Gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce: a conquistare il primo posto con questo piatto dal sapore irresistibile e autentico: il cuoco bergamasco Giuseppe Bizioli, che da oltre 20 anni è in Liguria al Ristorante Ö Vittorio di Recco (Ge). Questa vittoria conferma la grande tradizione culinaria della regione e il riconoscimento della sua eccellenza gastronomica nel panorama nazionale.

Palabrodetto durante la Gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce

BrodettoFest: un'edizione di successo che celebra la cultura e i prodotti gastronomici italiani

Per Massimo Seri, sindaco del comune di Fano: «Si chiude un’edizione di BrodettoFest davvero positiva. Questa iniziativa si conferma vincente in quanto racchiude elementi culturali ed è stata anche l’occasione per la valorizzazione di prodotti tipici e gastronomici italiani. La cosa più bella è la storia del Brodetto, un piatto povero che si è evoluto e che troviamo nei ristoranti come prima scelta. Il BrodettoFest è ormai evento consolidato nel panorama italiano, che nel tempo ha fatto passi da gigante promuovendo il turismo e la cultura della sostenibilità». Soddisfazione anche per l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli: «Il BrodettoFest è stata un’occasione per creare un ponte tra la nostra strategia turistica e le nostre eccellenze enogastronomiche. Infatti, i turisti hanno avuto la possibilità di conoscere e immergersi nella nostra tradizione conoscendo la nostra storia e quella legata al sapere dei nostri pescatori. Inoltre, è stato un momento per ribadire l’importanza di una pesca sostenibile per promuovere i corretti stili di vita».

Trionfo del ciuppin ligure nella Gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce

La spettacolare Gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce si è conclusa con un'affascinante sfida che ha visto il trionfo del ciuppin ligure sul caciucco alla livornese: ad aggiudicarsi il primo posto è stato il cuoco bergamasco Giuseppe Bizioli con il suo irresistibile e autentico piatto. Da oltre 20 anni, Bizioli lavora al Ristorante Ö Vittorio di Recco, in Liguria, dove ha perfezionato la preparazione di questo gustoso e tradizionale brodetto. La sua vittoria conferma la sua maestria culinaria e la passione che ha dedicato a questo piatto nel corso degli anni. Per accompagnare il delizioso ciuppin ligure preparato da Giuseppe Bizioli, è stato scelto il Vermentino Colli di Luni Costa Marina Ottaviano Lambruschi 2022. Questo vino bianco è coltivato su vigneti di 30 anni posti a Castelnuovo Magra (Sp), nel cuore dei Colli di Luni. Il suo bouquet alterna piacevoli note di mela verde con il basilico e un finale di mandorla, mentre al gusto presenta una media struttura e una chiusura sapida, minerale e di bella persistenza.

Il vincitore Giuseppe Bizioli del Ristorante Ö Vittorio di Recco (Ge) con il conduttore Andrea Amadei 1/5 La Gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce si è conclusa con il trionfo del ciuppin ligure di Giuseppe Bizioli 2/5 Il ciuppin ligure di Giuseppe Bizioli 3/5 Alcune delle materie prime per la preparazione del ciuppin ligure, vincitore della Gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce 4/5 Il vino in abbinamento al ciuppin ligure di Giuseppe Bizioli: Vermentino Colli di Luni Costa Marina Ottaviano Lambruschi 2022 5/5 Previous Next

La vittoria è stata decretata dalla giuria popolare e dalla giuria di settore composta Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, Luciano Pignataro, giornalista, scrittore e esperto di gastronomia, Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose e il cuoco Carmelo Carnevale.Questo successo sorprendente ha posto le basi per un nuovo e ambizioso progetto, che prevede la partecipazione di più regioni e la realizzazione di selezioni regionali dei brodetti e delle zuppe di pesce, culminando in semifinali e finale che si svolgeranno a Fano.

BrodettoFest di Fano: un successo travolgente di pubblico e partecipazione

Il BrodettoFest di Fano ha registrato numeri impressionanti di successo. Tra i dati più significativi, spiccano: 10 mila brodetti serviti nel circuito ristoranti, 3 mila brodetti nella grande cucina dei pescatori, 500 kg di vongole sgusciate, sold out al Palabrodetto, cuore dell’evento, coordinato dagli chef dell’Apci (Associazione professionale cuochi italiani) guidati da Antonio Bedini e ai vini Otello Renzi sommelier (serviti circa 500 piatti gourmet e della tradizione), con lo chef stellato Giuseppe Mancino (2 stelle Michelin) del Ristorante Il Piccolo Principe di Viareggio, nel gotha degli chef italiani e internazionali, la chef Francesca Marsetti, chef a domicilio e seguitissima nel programma di Antonella Clerici su Rai Uno e Giorgione (Giorgio Barchiesi) noto per la sua simpatia e amante della cucina rustica e genuina.

I numeri del successo non finiscono qui: da sottolineare, infatti, oltre 200 bambini nello spazio dedicato di Brodetto&Kids, in collaborazione con il Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, 300 persone agli appuntamenti alla scoperta dei vini marchigiani di Brodetto&Wine, in collaborazione con l’Istituto Marchigiano di Tutela Vini e poi 300 persone imbarcate sulla Queen Elisabeth alla scoperta delle coste fanesi, oltre 150 hanno riempito le serate di BrodettoLab, oltre 300 hanno assistito alle due serate di recital sul cibo al cinema.

Durante il BrodettoFest di Fano, il Palco centrale è stato animato da una serie di grandi ospiti che hanno intrattenuto il pubblico affollato. Roberto Giacobbo, Claudio Morosi, Alex Bellini e Peppe Vessicchio hanno regalato momenti indimenticabili, anche se a causa del maltempo Peppe Vessicchio si è esibito al Palabrodetto. Inoltre, i talk dedicati al turismo enogastronomico hanno offerto interessanti spunti di discussione, mentre il circuito della moretta curato da Confesercenti Pesaro e Urbino ha valorizzato il patrimonio culinario locale. Non sono mancati nemmeno gli approfondimenti sui cambiamenti climatici, promossi da Legambiente, che hanno stimolato riflessioni sulla sostenibilità ambientale.

BrodettoFest: Fano si candida a capitale mondiale della zuppa di pesce

Il BrodettoFest di Fano non è solo un evento di successo, ma si è dimostrato anche un festival della marineria di grande rilevanza. Ha attirato l'attenzione delle importanti vetrine internazionali come Barcellona e Londra, e ha incluso un talk sul futuro della pesca con la partecipazione del Ministro Francesco Lollobrigida, per discutere delle politiche marine italiane ed europee. Questo dimostra che l'evento va oltre il semplice scopo di promozione turistica e diventa un punto di riferimento cruciale per l'intero settore economico. Il brodetto, zuppa di pesce tipica, si candida a essere l'ambasciatore di tutta la filiera ittica italiana e aspira a rappresentare l'Italia nelle principali manifestazioni mondiali legate alla pesca. Si sta già lavorando per un tour promozionale che porterà Fano, le Marche e il simbolo della tradizione marinara dell'Adriatico in tutto il mondo.