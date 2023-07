Alta cucina in alta quota: gli chef a bordo degli aerei di Air France

Da luglio a ottobre Air France continua a promuovere la buona cucina francese con una nuova serie di piatti originali degli chef francesi stellati Régis Marcon e Thierry Marx, e del pasticcere Meilleur Ouvrier de France Philippe Urraca.

Sapori Gourmet in Première e Business di Air France

Per preparare questi menu per i clienti in queste cabine prestigiose, gli chef hanno collaborato con Servair, leader mondiale della ristorazione a bordo, per creare piatti che cambiano con le stagioni utilizzando prodotti freschi e locali. In un'ottica di responsabilità, la carne, il pollame, i latticini e le uova presenti in ogni menu provengono dalla Francia, mentre il pesce proviene da attività di pesca sostenibili. Inoltre, i menu vegetariani sono sistematicamente disponibili in ogni cabina di viaggio su tutti i voli della compagnia.

Air France collabora con Thierry Marx

Per la prima volta, Air France collabora con Thierry Marx, rinomato chef con due stelle Michelin. Questo chef di origine parigina è uno dei più rinomati talenti culinari della sua generazione. Ha creato piatti unici per i clienti di Air France, ispirati alla diversità del patrimonio culinario francese. I suoi piatti si concentrano soprattutto su ingredienti di origine vegetale, con un approccio flexitariano. «Proprio come i viaggi, la cucina unisce le persone. Sono valori che condivido con Air France per il piacere dei suoi clienti», ha dichiarato Thierry Marx.

Esperienza gourmet a bordo

Régis Marcon e Philippe Urraca si dedicano alla cabina La Première. La cabina La Première di Air France offre a ogni cliente un'esperienza gastronomica degna dei migliori ristoranti. Votata come "Miglior ristorazione di bordo di prima classe al mondo" agli ultimi Skytrax World Airline Awards 2023, offre ora menu firmati dal rinomato chef tre stelle Michelin Régis Marcon. La natura continua a ispirare questo chef, che trae ispirazione dalle regioni dell'Ardèche e dell'Alvernia per creare i suoi piatti.

Per quanto riguarda i dessert, il pasticcere Philippe Urraca, Meilleur Ouvrier de France ed esponente di spicco della tradizione pasticcera francese, ha ideato deliziosi dessert da scegliere nel menu à la carte disponibile a bordo a rotazione.

Diciassette chef “a bordo” di Air France

Nel 2023, Air France collabora con un totale di diciassette chef per promuovere l'eccellenza culinaria francese. Questi esperti culinari offrono piatti eccezionali in partenza da Parigi e da alcune destinazioni internazionali nelle cabine La Première e business, oltre che nelle lounge degli aeroporti di Parigi. Unica compagnia aerea a collaborare con un numero così elevato di chef stellati, Air France riafferma più che mai il suo ruolo di ambasciatore della buona cucina e dell'esperienza francese nel mondo.