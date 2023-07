Hotel del futuro: ecco le caratteristiche che conquisteranno i viaggiatori

In un settore tanto concorrenziale quanto quello dell'hotellerie, l'adattamento è la chiave per prosperare. Mentre le tendenze emergono e svaniscono, quelle che restano non solo modellano il modo in cui le persone viaggiano, ma anche come interagiscono con le strutture alberghiere. In un contesto in cui le esigenze e le aspettative dei viaggiatori si evolvono rapidamente, è essenziale per gli albergatori rimanere al passo. Stiamo senz’altro assistendo a una rivoluzione del concetto tradizionale di ospitalità. Nuovi comportamenti dei viaggiatori, uniti all'avvento delle nuove tecnologie, stanno dando vita a tendenze che, solo pochi anni fa, sarebbero state considerate fantascientifiche.

L'individuo sarà sempre al centro in hotel con servizi personalizzati

Staycation, nuovo trend in hotel: la bellezza di viaggiare senza muoversi

L'idea che viaggiare debba necessariamente significare allontanarsi da casa è sempre più in discussione. Questa è l'essenza delle staycation, che vede gli individui sfruttare le strutture turistiche e ricreative nelle proprie città o regioni. Non c'è bisogno di partire per l'estero per vivere un'esperienza indimenticabile, e molti stanno scoprendo le meraviglie dei luoghi più vicini a casa. Già il periodo della pandemia aveva portato molte persone a riconsiderare il valore e la bellezza dei luoghi vicini a casa. Oggi, gli hotel che possono offrire un'esperienza coinvolgente, con un forte senso di luogo, si trovano in una posizione di vantaggio. La possibilità di offrire una fuga dal quotidiano, senza la necessità di viaggiare a lunga distanza, è qualcosa che gli albergatori devono assolutamente sfruttare.

Il viaggiatore solitario: alla ricerca di esperienze uniche in hotel

Viaggiare da soli non è più un'eccezione, ma una tendenza in crescita. Sempre più persone scelgono di esplorare il mondo in solitaria, alla ricerca di un'esperienza più autentica e personale. Questo comporta una maggiore richiesta di servizi dedicati, come camere singole di lusso, eventi sociali pensati per favorire l'incontro tra gli ospiti, e attività personalizzabili.

In aumento i viaggiatori single

Questo, per gli hotel, da un lato significa creare ambienti sicuri e accoglienti per i viaggiatori solitari. Dall'altro, saper proporre esperienze che rispondano ai desideri di indipendenza e di esclusività di questi ospiti.

Esperienza personalizzata: ospitalità su misura in hotel

L'avvento delle tecnologie digitali ha permesso di raccogliere e analizzare una grande quantità di dati sui profili dei viaggiatori. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per offrire servizi su misura. Dal menu del ristorante, all'ambiente della camera, alle attività ricreative, ogni dettaglio può essere modellato in base alle preferenze dell'ospite. Questo non solo aumenta la soddisfazione, ma contribuisce anche a creare un legame più forte con l'hotel.

Realtà aumentata: innovazione tecnologica per un'esperienza immersiva in hotel

Le tecnologie di realtà aumentata e realtà virtuale stanno diventando sempre più presenti negli hotel. Queste tecnologie, una volta confinate a settori come i videogiochi o l'industria cinematografica, stanno ora trovando il loro posto al sole nel settore dell'hotellerie, trasformando radicalmente l'esperienza dell'ospite.

La tecnologia sarà sempre più importante in hotel, anche come esperienza

Uno dei modi in cui le strutture alberghiere stanno sfruttando l'Ar e la Vr consiste nell'offrire ai potenziali ospiti la possibilità di "visitare" le strutture prima di effettuare una prenotazione. Utilizzando un visore Vr, ad esempio, un viaggiatore può fare un tour virtuale delle camere dell'hotel, dei ristoranti, delle strutture ricreative e di altri servizi. Ciò non solo fornisce un'anteprima dell'esperienza che l'ospite può aspettarsi, ma può anche contribuire a ridurre possibili delusioni o incomprensioni.

Oltre alla visualizzazione delle strutture, l'Ar e la Vr possono essere utilizzate per offrire esperienze di intrattenimento immersive. Gli hotel possono ad esempio offrire tour virtuali di luoghi di interesse locale, o esperienze di realtà aumentata che aggiungono un elemento di interattività e personalizzazione al soggiorno. Immagina di poter esplorare una storica città romana o una remota riserva naturale, tutto senza lasciare la comodità della tua stanza. Ma l'impiego dell'Ar e della Vr non si limita solo all'esperienza diretta dell'ospite. Queste tecnologie possono anche essere utilizzate per formare il personale, creando simulazioni realistiche di situazioni di servizio o di emergenza.

Una nuova era per l'hotellerie

Stiamo entrando in una nuova era per l'hotellerie, caratterizzata da una profonda evoluzione delle esigenze dei viaggiatori. In un panorama che cambia rapidamente, l'adattabilità diventa il segreto del successo. Le strutture alberghiere che sanno reinventarsi, capendo e anticipando le tendenze emergenti, sono quelle che prospereranno nella prossima stagione e oltre.

Hotel: cosa fare per stare al passo con i tempi

Gli hotel devono dunque imparare a giocare su più fronti, abbracciando la tecnologia non solo per migliorare l'esperienza del cliente, ma anche per creare nuove opportunità di intrattenimento e di interazione. Realtà aumentata e virtuale rappresentano strumenti potenti in questo senso, con il potenziale di trasformare completamente il modo in cui gli ospiti vivono e interagiscono con le strutture alberghiere. Ma al centro di tutto resta sempre l'individuo, con le sue aspettative, i suoi desideri, le sue esigenze. Ecco perché la personalizzazione diventa fondamentale: offrire un servizio su misura è la chiave per far tornare l'ospite e farlo sentire davvero a casa.

In questo contesto, l'innovazione e la capacità di adattarsi diventano i compagni di viaggio imprescindibili per ogni operatore del settore. Chi saprà accogliere queste tendenze e farle proprie sarà in grado di navigare con successo nel sempre mutevole mare dell’ospitalità.