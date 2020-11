A Roma apre il mega store Maximo. Augusto Contract firma 4 ristoranti dell'area food

Pubblicato il 28 novembre 2020 | 18:59

Maximo è il nuovo shopping center del quartiere Laurentino di Roma

Dalle poke bowl alle pizze, passando per il cioccolato

a aperto i battenti, il nuovodel quartiere Laurentino di, i cui numeri lo collocano fra i piùin. Amplia la sceltache, tra gli altri, comprende. La realizzazione di tutti questi store è stata seguita da, foodservice general contractor.ci ha visti impegnati nella realizzazionedi; una bella sfida che siamo orgogliosi di aver portato avanti con i nostri clienti in questo momento particolarmente complesso - afferma, ceo di Augusto Contract - Quello dei centri commerciali è uno dei contesti in cui lavoriamo con maggiore frequenza. La nostragarantisce, infatti, una realizzazione efficace e di qualità, nel rispetto dei tempi, delle normative e delle modalità di esecuzione in contesti rigidamente controllati».Per Poke House, Augusto Contract ha operato come general contractor, occupandosi quindi della realizzazione di tutte le opere edili e impiantistiche, dell’arredamento e delle attrezzature. Quella romana è la quarta realizzazione compiuta dall’azienda marchigiana per il noto brand di, su progetto di Atelier P, è invece la prima realizzazione per il nuovo format di hot dog gourmet dei creatori di brandMaximo consolida inoltre la partnership fra Augusto Contract e: con il nuovo store romano salgono a 31 le realizzazioni in Italia e nel mondo firmate dall’azienda di Jesi per il brand dedicato al mondo del. Nello specifico, Augusto Contract ha fornito arredo e attrezzature.Sesta realizzazione, infine, per il brand, il marchio ideato dalla famiglia Ferrieri, già proprietaria del brand Cioccolatitaliani. Anche in questo caso Augusto Contract si è occupato della fornitura di arredo e attrezzature. Cioccolatitaliani e Pie Pizza Italiana Espressa sono stati realizzati su progetto didiL’efficace coordinamento di tutte le lavorazioni e le forniture, le attività di cantiere e la logistica a supporto di tutto il processo, costituiscono il valore di quel servizio “in” per il quale Augusto Contract viene scelta ogni giorno dai più rinomati brand del food&beverage.Per informazioni: www.augustocontract.com