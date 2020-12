Il dicembre nero dei centri commerciali tra fatturato a picco e "discriminazioni"

Pubblicato il 12 dicembre 2020 | 16:48

Dicembre non è un mese come un altro

Piccole aziende in estrema sofferenza

Dal ministero nessuna riposta

Riapertura il 15 gennaio, ma perché non il 7?

Anche i saldi non aiuteranno

e di solito si sogna un bianco, per quest’anno tutti hanno sperato per il giallo. E così sarà: con tutte leitaliane che per lesi avviano verso la. Ma per molticompresi, sarà comunque un Natale. In particolare, ilanciano: «perderemo il 75%».«Al'anno scorso abbiamo aperto 30 giorni quest'anno solo 13 giorni, quindi un terzo e tenendo conto che sabato e domenica sono i giorni nei quali si vende di più, dire che perderemo il 75% dei fatturati è unaottimistica - dice all'Adnkronos, presidente Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (Cncc) - Siccome l'ultimo Dpcm parla non di weekend ma di, questa settimana abbiamo tenuto aperto solo tre giorni perché il 7 era prefestivo e l'8 festivo».E, si sa, per determinate attività dicembre non è un mese qualunque: «Dicembre, infatti, vale il doppio di un mese normale, e poi moltissimesoprattutto piccole stanno soffrendo perché hanno acquistato lae pagatocontando di vendere a dicembre - prosegue Zoia - E poidie daper Natale non è che si venderanno dopo Natale. È un dramma . Siamo disperati, ricevo telefonate di aziende familiari che non ce la fanno, ad esempio franchising di alcune catene note, in cui lavora marito, moglie e figli e si ritrovano con reddito zero e debiti da pagare».Per cercare di sbloccare la situazione il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali ha chiestoaldell'Internoaffinché si valutasse un’urgentedei negozi all’interno dei Centri Commerciali nei giorni festivi e prefestivi, così come nei fine settimana, ma «abbiamo inviato una lettera il 7 dicembre ma ad oggi, 12 dicembre, non abbiamo avuto alcun riscontro».Anche perché servirebbero riposte sulla riapertura dei centri commerciali nei festivi e prefestivi prevista dalper il. Quasi una «» rispetto, ad esempio alle riaperture delle scuole e delle piste da sci previste per il 7 gennaio.Intanto in questo anno funesto, nemmeno ipotranno migliorare la situazione perché «non sono riusciti a uniformare le date e quindi ogni regione fa un provvedimento a sé e chi, ad esempio, ha negozi su un ampio territorio nazionale non riuscirà a organizzarsi e creerà confusione nei cittadini. E poi alcune merceologiche saranno invendibili a gennaio, o febbraio».