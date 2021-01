Bergamasca, la crisi da Covid uccide un altro ristoratore

Pubblicato il 08 gennaio 2021 | 12:31

L

Suicida un 77enne

Prima la telefonata, poi il ritrovamento del corpo

I commercianti di Bergamo: Situazione drammatica

Ad agosto un suicidio a Firenze

a crisi generata dalche si è abbattuta soprattutto sul mondo della ristorazione ha fatto un’altra vittima: si tratta di undi 77 anni che nella serata di domenica 3 gennaio si è tolto la vita in un piccolo comune dellaorientale.Una tragedia che ha colpito molto i concittadini dell’uomo il cui gesto sarebbe arrivato in seguito ad un forte periodo diper l’impossibilità di lavorare col suo, chiuso per le restrizioni anti-covid.Il corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione daidell’Arma di Romano. L’allarme era scattato poco prima, con una chiamata alla caserma. Dall’altro capo del telefono, la voce dell’uomo ha annunciato ai militari l’intenzione di togliersi la vita. Subito, dallaromanese è partita una pattuglia in direzione dell’abitazione dell’uomo, nei pressi del ristorante di cui era titolare. Intanto, uno deicercava di tenerlo al telefono, temporeggiando per dare modo ai colleghi di intervenire e scongiurare la tragedia.I carabinieri sono arrivati al cancello dell’abitazione ma arrivati in casa non hanno potuto fare altro che constatare ilAmareggiato e duro il commento postato sul proprio profilodall’associazione di commercianti: «Se non si fosse ancora capito, la situazione è drammatica! Dopo una chiusura di 60 giorni, inframezzata da 10 giorni di apertura, ora ci sono 2 giorni di apertura e poi altri 2 giorni di chiusura e poi non si sa ancora, ad oggi, come sarà la settimana dal 11 al 15 (per non parlare delle successive). Come è possibile programmare e pensare al futuro? Non si perde solo il lavoro ma anche la vita!».Non è la prima triste notizia che arriva dall’Italia da marzo a oggi. Adaveva fatto scalpore l’estremo gesto compiuto ada un 44enne, titolare di un ristorante a pochi passi da Santa Maria Novella. Chi lo conosceva si era detto certo che i motivi fossero stati esclusivamente di natura professionale.«Staremo accanto alla famiglia - aveva detto, presidente del gruppo Ristoratori Toscana che rappresenta 15mila imprenditori in Toscana di cui mille a Firenze - è morto uno di noi, è successo a lui ma poteva capitare a chiunque di noi. In questo momento siamo tutti sulla stessa barca».