Estate in casa per gli italiani: in giro per il Belpaese 40 milioni di vacanzieri

Pubblicato il 29 maggio 2021 | 15:36

L’88% degli italiani prevede un viaggio lungo lo stivale

La storia del turismo italiano dal piroscafo del 1821

La svolta dei treni “rapidi” nel 1933

Nel 2000 le prime agenzie di viaggio online

L’avvento delle crociere “democratiche”

Il fallimento dei tour operator tradizionali

Il ritorno alle crociere dei single e per gruppi

. Ma: un sondaggio realizzato da SpeedVacanze.it, il tour operator italiano specializzato in viaggi di gruppo, mette in evidenza che, mentre solo il 12% opterà per una meta all’estero. I dati elaborati indicano che sarannoe che ciascuno di loro, per complessivi 180 milioni di pernottamenti.? La ricerca ha ricostruito l’evoluzione degli ultimi 200 anni, a partire dal piroscafo pensato nel 1821 che portò 10 anni dopo alla costruzione della«Questa fuPer la prima volta si pensò al viaggio in mare come esperienza di socializzazione» spiega, che proprio sulla socializzazione ha costruito il successo del marchio SpeedVacanze da lui creato, avviando fin dai primi anni di attività un’importante , la più grande compagnia di navigazione italiana, che lo porta oggi ad essere l’unico tour operator a proporre viaggi per single e di gruppo a bordo delle bellissime navi della Mediterranean Shipping Company (Msc).«Fu perfino avviata - prosegue Gambardella - una grande campagna pubblicitaria per sponsorizzare la prima partenza, proprio come si farebbe ai nostri giorni». Ma nonostante le similitudini e il ritorno di oggi al turismo nazionale, tutto è cambiato e continua a cambiare a ritmi sempre più veloci., ma in fondo non erano così rapidi» sottolinea Gambardella. L’alta velocità era ancora lontana, si sarebbe dovuto aspettare il 1992 per arrivare all’Etr.460 che molti di noi ricordano comeper conto delle Ferrovie dello Stato. Ma già nel 1988 era entrato in servizio l’Etr.450 - il primo pendolino - sulla tratta Roma-Milano, riuscendo a percorrere l’intero tragitto in meno di 4 ore.Tante piccole rivoluzioni che ci portano poi ad assistere -, evoluzione di quella figura di “tour operator” inventata da Thomas Cook nel lontano nel 1841 per proporre i primi “viaggi all inclusive” per tutti.Cook pensò di sfruttare proprio la ferrovia per proporre "il viaggio" come attività ricreativa che potesse coinvolgere anche le classi con minori disponibilità economiche. Così nacque, il 5 luglio 1841, la prima crociera in treno - da Leicester e Loughborough - al prezzo di uno scellino, che includeva biglietti, accoglienza, pasti ed attività di socializzazione.Così come, nel 2002, SpeedVacanze - prevedendo le tendenze e sfruttando così un grande vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti - ha, tra cui sicuramente molti di noi ricorderanno i Viaggi del Ventaglio, Teorema, Eurotravel, Rallo Viaggi, Orizzonti e prima ancora Festival Crociere, Ventana, Club Vacanze, Parmatour, Going, Chiariva e Valtur, quest’ultima poi rinata dalle sue ceneri con un nuovo assetto proprietario.più ed il fatturato complessivo del settore si è dimezzato» commenta Gambardella.Poi - nel 2002 - la vera grande rivoluzione non più solo per il canale di vendita ma per il modo di pensare al viaggio: SpeedVacanze.it inventa, una formula totalmente inedita che resiste e si rilancia nel 2021 per battere la crisi all’insegna della tradizione delle mete italiane, grazie anche al consolidamento della collaborazione con la Msc Crociere —uno dei 5 top player mondiali delle crociere— con la quale SpeedVacanze collabora fin dall’inizio della sua attività.SpeedVacanze ha consolidato un’esperienza riconosciuta per cui i single vogliono viaggiare solo con SpeedVacanze.it, leader in Italia per questo segmento di mercato che riguarda il 35% dei viaggiatori (per 3/4 single e per 1/4 persone che pur non essendo single opta per i viaggi di gruppo.La prevalenza (75%) è quella dei “viaggiatori di ritorno”, quelli che hanno già avuto una precedente esperienza di viaggio SpeedVacanze e che oggi più che mai vogliono riprendere in mano la loro vita e ripartire, a cominciare proprio da una vacanza esperienziale, un viaggio in cui socializzare, sperimentare, tornare ad abbracciarsi, sentirsi nuovamente liberi.