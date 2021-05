Giornate di primavera con il Fai: 600 luoghi aperti in 300 città italiane

Pubblicato il 15 maggio 2021 | 15:23

Sono 600 i luoghi in 300 città aperti per le Giornate Fai di Primavera

600 luoghi in 300 città e 19 Regioni

La visone del Fai: tra ambiente, storia, arte e cultura

Lombardia: riflettori puntati sui teatri

Il Museo Teatrale alla Scala permetterà l’accesso al Palco reale e al ridotto Toscanini

Lazio: visita alla Villa Il Vascello e a Ponte Lupo

Torino: dal campo Onu all’appartamento di Carlo Felice di Savoia

Liguria: tra manieri cittadini e ville

Bologna: la Camera di Napoleone

Matera: in anteprima il restaurato Palazzo Malvinni Malvezzi

In anteprima per il Fai il restaurato Palazzo Malvinni Malvezzi

Napoli: resti dell’Antica Roma

Prenotazione obbligatoria



alin occasione del consueto appuntamento con, la grande festa del patrimonio culturale italiano. NonchéAnche quest’anno la grande manifestazione di piazza del Fai torna a coinvolgere gli italiani n, grazie all’apertura di 600 luoghi in 300 città e 19 Regioni, molti dei quali poco conosciuti o accessibili in via eccezionale, visitabili in totale sicurezza.e un grande momento di incontro tra il Fai e tutti gli italiani. Chi deciderà di partecipare potrà contribuire all'azione divulgativa e conservativa della Fondazione, in un momento delicato come quello attuale.; e ancora,i che custodiscono antiche tradizioni: l’elenco dei beni visitabili durante le Giornate Fai di Primavera 2021, come da tradizione, è così ampio e variegato che è quasi impossibile da sintetizzare. E quest’anno la manifestazione è anche un’occasione per raccontare, attraverso l’attenta scelta dei luoghi e la narrazione che ne verrà fatta, la nuova visione culturale della Fondazione, che vede l’ambiente come indissolubile intreccio tra natura e storia e la cultura come sintesi delle scienze umane e naturali.Tanti, dunque,, con l’apertura a, che permetterà l’accesso al Palco reale e al ridotto Toscanini, ma anche del T, progettata nel Seicento dalla prima architettrice nota, Plautilla Bricci, e dal 1985 sede del Grande Oriente d’Italia, la più antica istituzione massonica del Paese.: il “gigante dell’acqua”, un tratto monumentale dell’antico acquedotto Marcio.rinnovato da Benedetto Alfieri e decorato da pittori, stuccatori ed ebanisti attivi a corte., realizzato negli anni ’60 per l’Esposizione universale lungo la sponda del Po.in stile rinascimentale e neogotico costruito alla fine dell’Ottocento dall’allora sconosciuto architetto Gino Coppedè.che custodisce, tra saloni affrescati, veri capolavori della scultura barocca genovese.La sede della Prefettura dal 1927, ilche lo acquistò per la nipote Josephine de Leuchtenberg, principessa di Bologna e poi regina di Svezia., testimonianza della vita altoborghese a Matera ed esempio di commistione di stili, dal barocco al neoclassico.che occupa un promontorio affacciato sul mare, raggiungibile percorrendo il traforo di epoca romana denominato Grotta di Seiano, e dove si conservano i monumentali resti della villa romana di Vedio Pollione, poi di Augusto, tra cui un teatro., costruito tra il 2° e 3° secolo d.C., oggi interrato e sovrastato da abitazioni.A Trieste ilsi racconta attraverso gli aspetti che non tutti conoscono. A Cividale del Friuli si scoprono ildi San Giorgio in Vado e lo Studio Vellum Opificium Civitas Austriae. A Osoppo porte aperte all’“Daniele Flaugnatti”. A Rivignano Teor continuano le visite a Villa Ottelio Savorgnan, uno dei Luoghi del Cuore del Friuli Venezia Giulia. A Udine raccontano la loro storia l’Area ex Safau e ildella Farmacia storica Antonio Colutta.sul sito indicato qui sotto fino a esaurimento posti disponibili ed entro la mezzanotte del giorno precedente la visita.Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.giornatefai.it