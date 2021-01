Il Governo colpisce ancora sul passaggio in giallo. Ristoratori: Illogico da lunedì

Primo Piano del 30 gennaio 2021 | 16:25

Passaggio in giallo da lunedì. Ristoratori: illogico!

Il Governo non conosce le dinamiche di un ristorante

. Serve chiarezza e. Continuiamo a dirlo. E coerenza. Questo è ciò che ildeve ai. E, suggeriamo, se il Governo è “confuso” sul da farsi che chiedaai diretti interessati, coinvolgendo ledi categoria, e quanto meno si preda “10 minuti” per pensare prima di fare cose avventate e affrettate. Che aggiungonosu danni al settore. Oltre che, giustamente, a fare montare laa ristoratori e gestori fin troppo colpiti e bistrattati in questa pandemia.Perché traincomprensibili emanati del Governo non si contano più ie la grande confusone generata tra gli addetti al settore. Ultimo in linea temporale, il passaggio delle regioni dall’arancione al giallo non più come ormai era consuetudine la(in questo caso il 31 gennaio) ma ilUna scelta che, giustamente, ha fatto arrabbiare ie che, come sottolinea il Comitato tutela ristoranti Bologna , rivela una totale mancanza di attenzione e conoscenza delle tempistiche della ristorazione.E proprio tale Comitato, formato da 72 società nel Bolognese che gestiscono 90 esercizi, tra nuove realtà e ristoranti storici, ha chiesto l’immediatadella data di entrata in vigore della ordinanza del ministero della Salute del 29 gennaio.Ciò che lascia stupiti, come sottolineano i ristoratori, oltre alla(dopo che tra l’altro tutti gli organi di stampa avevano riportato fino a venerdì sera che il provvedimento sarebbe entrato in vigore a patire da domenica 31 gennaio) la sua: perché se in passato tali ordinanze venivano emanate il venerdì per entrata in vigore la domenica successiva, ora non andrebbe più bene?Ma soprattutto denota, ancora una volta, la totaledel Governo in materia didi unche prima di riaprire la domenica acquista i prodotti già il venerdì così come procede alla pulizia e alla sanificazione di tutti gli ambienti, operazioni chiaramente non effettuabili il sabato per la domenica.A ciò si aggiungono inevitabilidie ulteriori disagi in quanto ogni ristoratore annuncia la riapertura domenicale attraverso i propri social network. Senza contare ora ilper doverin un brevissimo arco di tempo lericevute.Infondo, a questo punto, non è chiedere troppo ma semplicemente smettere di “sparare sulla Croce Rossa”: il giallo c’è perché continuare a fare del male a una categoria già in ginocchio, a maggior ragione perché, colpendo loro, si colpisce una tra le prime voci dell’economia del Paese.