Green pass, obbligo a tappe: dalle mense ai ristoranti, alle aziende private

Green pass per tutti. Ma in modo graduale. Con il Consiglio dei ministri del 9 settembre, il Governo ha deciso un approccio progressivo all'estensione dell'obbligo della certificazione verde. Si inizia con le mense scolastiche e delle residenze delle Rsa (per cui è obbligatorio il vaccino). Successivamente tocca alle attività dove il green pass è richiesto per l'accesso e quelle a più stretto contatto con la clientela come bar, ristoranti, palestre, cinema e (forse) supermercati. Tempi più lunghi per il pubblico impiego e per le aziende private. L'obiettivo? Spingere le persone a vaccinarsi. L'immunità di gregge è vicina, ma serve accelerare e arrivare al 90% della popolazione over 12 vaccinata per tener testa alla variante Delta. Se non ci si riesce, pronto a scattare l'obbligo vaccinale.

Campagna vaccinale, nuovo obiettivo: 90% di immunizzati o scatta l'obbligo vaccinale

Sullo sfondo della decisione del Governo di estendere l'obbligo di green pass a diverse categorie di lavoratori, ci sono i risultati della campagna vaccinale guidata dal commissario straordinario, il generale Paolo Figliuolo: «A fine settembre raggiungeremo 80% di platea interamente vaccinata ovvero 43,2 milioni di cittadini dai 12 anni in su che completeranno la scheda vaccinale». Insomma, l'immunità di gregge è a portata di mano. Peccato che, nel frattempo, la variante Delta - 50% più contagiosa del Covid originario - sia da tempo diventata prevalente in Italia e con il ritorno alla normalità delle attività (il 13 settembre iniziano le scuole) lo scenario pandemico è cambiato. Secondo gli scienziati del Comitato tecnico scientifico, quindi, meglio alzare l'asticella della copertura vaccinale. Ora il nuovo obiettivo è il 90% di vaccinati over 12. Da qui la necessità di accelerare sull'obbligo di green pass per spingere le persone a vaccinarsi. Nel caso non succedesse, l'introduzione a fine mese di un obbligo vaccinale si fa sempre più concreta.

Ristorazione collettiva: a scuola il green pass, nelle Rsa il vaccino

Ecco allora che il progetto del Governo si è messo in moto - nonostante la ritrosia della Lega da sempre contraria a obblighi di qualisasi tipo. La prima novità riguarda il mondo della scuola e delle residenze per anziani. In particolare, gli addetti esterni che si dedicano alla ristorazione collettiva. Per operare nelle mense e nei refettori all'interno degli istituti scolastici sarà richiesto di presentare il green pass così come succede ai professori. Obbligo che verrà esteso anche ai genitori degli studenti nel caso in cui volessero accedere al plesso scolastico. Più stringente (dal 10 ottobre?) l'obbligo per il personale esterno che opera nelle Rsa a cui ora è richiesto di sottoporsi al vaccino (non basta quindi il green pass ottenuto tramite il tampone). Stessa cosa per gli amministrativi di queste particolari strutture che, in questo modo, si allineano a quanto già richiesto al personale sanitario che vi opera. Maggiori informazioni saranno contenute nel decreto che il Governo sta scrivendo in queste ore dopo l'accordo raggiunto nel Cdm del 9 settembre. Ma già si sa che la multa per chi dovesse trovarsi sprovvisto della certificazione verde può andare da un minimo di 400 a un massimo di mille euro.

Dalle mense a bar e ristoranti, per concludere con PA e aziende private: il green pass va a tappe

Bar, ristoranti e pubblici esercizi attendono il prossimo step

Il passo successivo, che verrà ufficializzato con un nuovo decreto, riguarderà tutte quelle attività in cui al momento l'accesso è garantito solo se in possesso di green pass e che sono maggiormente a contatto con il pubblico. Detto diversamente: bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie ma anche estetisti, parrucchieri, palestre, piscine, cinema, ecc. Un elenco in cui potrebbero finire anche i supermercati; sebbene al momento non sia previsto l'obbligo di presentare la certificazione verde per andare a fare la spesa.

Si tratta di un allargamento del raggio d'azione del lasciapassare sanitario più volte sostenuto da Italia a Tavola e su cui c'è il favore delle associazioni di cartegoria come Fipe-Confcommercio. In questo modo, si potrebbero raggiungere due obiettivi: da un lato, rendere i pubblici esercizi dei veri e propri presidi anti-contagio sul territorio; dall'altro, ricostruire quella fiducia e reciprocità che tanto fanno bene al business. Soprattutto quello ristorativo. D'altronde, risulta sempre più insostenibile la contraddizione per cui al cliente che vuole cenare all'interno di un locale viene richiesto di mostrare il green pass mentre tutto questo non vale, per esempio, per il cameriere che lo servirà durante tutta la cena.

Da ottobre tocca alla Pubblica Amministrazione

Dopo questo passaggio, sarà la volta della Pubblica Amministrazione. Il ministro Renato Brunetta ha dato avvio al processo di ritorno in ufficio dei dipententi pubblici che, nell'ultimo anno e mezzo, erano stati costretti allo smart working. Tornare alla scrivania e dietro agli sportelli prevederà l'esibizione del green pass. L'obiettivo è quello di far ripartire la macchina pubblica in presenza, sebbene il lavoro da remoto non scomparirà per una quota di circa il 15% del personale. Deadline: ottobre.

Aziende private per ultime. Ma alcune già si muovono in autonomia

Da ultimo sarà la volta delle aziende private. Tema spinoso che ha già messo in rotta di collisione i rappresentanti datoriali e quelli dei lavoratori come ha dimostrato il dibattito tra Carlo Bonomi di Confindustria e i vari esponenti sindacali, a partire da Maurizio Landini (Cigl). Qui il Governo è chiamato a trovare una sintesi. Anche perché, nel frattempo, le aziende si stanno muovendo in modo autonomo. L'ultimo caso riguarda la Siemens che, dal 27 settembre, permetterà l'ingresso in azienda solo al personale con green pass (sia quello conseguente al vaccino che quello risultante dal tampone negativo a carico del dipendente). «Siamo arrivati a questa decisione dopo un percorso che ha visto il coinvolgimento dei sindacati e dei dipendenti. Molti hanno risposto volontariamente a un questionario. Ne è risultato che oltre il 90% sono vaccinati. La decisione a cui siamo giunti è largamente condivisa», ha spiegato al Corriere della Sera, Pierfrancesco De Rossi, presidente e amministratore delegato ad interim di Siemens in Italia.