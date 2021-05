L'identikit del turista di domani: green, eclettico, amante del “free from”

Primo Piano del 16 maggio 2021 | 05:00

Il nuovo turista vuole esperienze enogastronomiche su misura

Ecletticità: il nuovo turista non si accontenta più delle classiche esperienze

Attenzione ad intolleranze e diete vegane e vegetariane

Degustazioni ad hoc per intolleranti, vegetariani e vegani

Sostenibilità e digitalizzazione guardano al futuro e soddisfano il visitatore

Il nuovo turista strizza l'occhio a esperienze green e sostenibili

è conoscere, emozionarsi, vivere ed innamorarsi di luoghi, cultura e, naturalmente, delle. Da un viaggio nascono esperienze enogastronomiche uniche, che possono aprire nuovi orizzonti ed opportunità dinel mondo del“Paese che vai, usanza che trovi”; tuttavia in Italia sarebbe più consono dire “comune che vai, usanza che trovi”. Si sa, il patrimonio enogastronomico italiano possiede un valore culturale immenso, raccontato e tramandato in secoli di storia e tradizione in ogni singolo. Unda nord a sud che fa innamorare tutti, italiani e stranieri, e che richiede cura ed attenzioni da parte deglidel settoreLa voglia di partire rende i turisti curiosi e desiderosi di provare nuove esperienze, vivendo un viaggio a 360 gradi. Un motivo in più per dare spazio allae ad idee innovative, cercando di capire l’. E allora, cosa aspettarsi dai turisti che verranno?Secondo l’ultima indagine firmata da, docente di Tourism Management all'Università degli Studi di Bergamo e presidente dell’, la parola d’ordine è i turisti infatti non si accontentano più delle tradizionali proposte di, ma vogliono vivere esperienze gastronomiche complete in base ai propri gusti ed esigenze.Daiaifino alle attività correlate ai percorsi enogastronomici, come le visite ad aziende agricole, tutti questi fattori diventano parte di un’esperienza unica e difficilmente ripetibile. Ciò comporta un ampliamento ed unaper andare incontro alle aspettative ed alle necessità dei turisti che verranno, mettendo in gioco tutte le proprie risorse e costruendoUno di questi potrebbe essere l’inserimento die percorsi enogastronomici, ovvero adatti ad pur attenendosi alla tradizione ed alla tipicità dei prodotti. In questo modo si andrebbe a garantire una scelta completa, includendo anche quella fetta di turisti che seguonoalimentari particolari, motivate da diversi bisogni. Sulla base di ciò è possibile costruire eventi formativi e culturali che intrattengano il turista e raccontino le tradizioni gastronomiche del luogo.Inoltre, l’attenzione allaè oggi un tema sociale di fondamentale importanza impossibile da ignorare , soprattutto nel settore turistico. Adottare un approccio sostenibile permette di differenziarsi e di dimostrare il proprio, oggi più importante del prezzo.Un’altra questione fondamentale è la, legata soprattutto ai turisti delle nuove generazioni. Offrire servizi innovativi tramiteoppure garantire unafunzionante pur mantenendo le proprie tradizioni e valori culturali, sono scelte che guardano al futuro e che si interfacciano con la nuova realtà. Basti solamente pensare ai menu scansionabili attraverso ilNonostante le restrizioni legate alla pandemia di, il turismo enogastronomico ha saputo mantenere la sua capacità attrattiva. Investire su questo tipo di turismo potrebbe fungere da leva per la ripartenza del mercato domestico, poiché rappresenta uno dei più grandi punti di forza del nostro Paese. L’enogastronomia lega in maniera indissolubile il consumatore al territorio e rende un viaggio indimenticabile.