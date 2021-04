I nuovi cuochi a difesa della Terra. Il domani è della cucina circolare

Primo Piano del 22 aprile 2021 | 05:00

La salute della Terra in mano anche ai cuochi

Tema dell'anno: Restore our Earth

Difendere il pianeta, una grande occasione

Il nuovo ristoratore protagonista della green economy

orreva l’anno 1969 (e quell’anno correva davvero veloce per quanti sconvolgimenti sociali portò in buona parte dell’Europa) quando, nei mesi di gennaio e febbraio, a. Successivamente, giusto per non stare allegri, altri due eventi furono ancora più disastrosi: l’Exxon Valdez (1989) e, primo in assoluto, il Deepwater Horizon (2010).uccise decine di migliaia di uccelli, delfini e leoni marini, sollevando per la prima volta il "problema petrolio".Si cominciò a comprendere che è, giammai il contrario.L’anno successivoe l’egida dell’Onu arrivò nel 1971. Da allora la Giornata mondiale della Terra, che cade un mese ed un giorno dopo il solstizio di primavera (appunto, il 22 aprile) è celebrata in tutto il mondo.Il tema di quest’anno è. La rinnovata attenzione degli Usa ai temi dell’ambientalismo e della sostenibilità è resa evidente dall’invito del Presidentea un summit virtuale di 40 leader mondiali con l’obiettivo di pianificare azioni più forti in favore del clima Illuminanti, circa il problema della, le parole discritta nel 2015: “La finanza soffoca l’economia reale. Non si è imparata la lezione della crisi finanziaria mondiale e con molta lentezza si impara quella del deterioramento ambientale”.Guardando al nostro Paese, potrà apparirci strano, le condizioni volte ad assumere . Ovviamente tutto verrebbe vanificato senza l’imponente intervento dele l’efficace partecipazione delle persone e delle imprese a questo sforzo comune.per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2. Questa transizione verso l’economia green del prossimo decennio hae, in funzione di essa, sulla ristorazione in accezione ampia, ovvero sull’ Difendere l’ambiente e affrontare con coraggio la crisi climatica non è solo necessario ma è la grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo e quindi più capace di disegnare un futuro dove sia alta per tutti laSi faccia caso a, grazie a chef ben preparati, e ben propensi alla divulgazione seria e non pensata in chiave audience, sia non soltanto la, il cui paradigma, nel caso di specie diviene la “cucina circolare”. Cucina circolare da intendersi non semplicemente come un modo di trattare i prodotti o di stupire i palati. Si chiama cucina circolare perché lo stesso ingrediente viene declinato in diversi modi in base ai diversi metodi di, così ottenendo consistenze diverse, diversi gusti ed anche diversi aspetti che traggono tutti origine dalla stessa materia prima. Un approccio ragionato quindi, ale all’uso efficiente delle risorse. Circolarità fa rima con, ovvero con i tre fattori alla base di un’economia sana.Questo Earth Day si celebra, parziale quanto si voglia, dei ristoranti. Per il bene di tutti, ma proprio tutti, ed anche per il diritto che abbiamo a fruire di spensierati momenti di convivialità a tavola, auspichiamo che, passata l’euforia (legittima, sia chiaro) del ritrovarci a tavola, assumendo per scontata la qualità di cucina e di sala e il rispetto e la pratica della nuova igiene, ilsi rapporti come attore protagonista della transizione verso la green economy e stia concretamente attento a praticare la cucina circolare.La green economy; tuttavia assume maggiore efficacia e, sia detto, grande piacevolezza di attuazione, allorquando il punto di partenza è laUnaavendo bene in mente che non si può andare avanti come si è allegramente fatto nel passato, quando sprecare era la consolidata e scellerata prassi quotidiana. Nulla ha capacità infinita. Nuove generazioni di clientela pongono prerequisiti alla frequentazione del ristorante, l’accorta politica di acquisti equi e sostenibili, la trasparenza, la tracciabilità. Pratiche queste, che concorrono a tutela la. Un pianeta di riserva ancora non lo abbiamo trovato e né, per quanto è così bello questo qui, ci aggrada più di tanto andarcelo a cercare. Ce lo curiamo, ce lo coccoliamo e lo trattiamo proprio bene bene.