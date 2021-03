La "libertà" di febbraio non premia i consumi: ristorazione dimezzata

Primo Piano del 15 marzo 2021 | 14:51

A Febbraio calo del 35,6% degli acquisti

Febbraio negativo, ma in recupero

Ristoranti i più penalizzati

La Lombardia tiene i consumi

Mario Maiocchi

Confimprese: 2021 altro anno di convivenza col virus

Mario Lobetti Bodoni

Ey: nuove abitudini si stanno consolidando

egno meno costante alla voceanche per il mese di febbraio. A sostenerlo sono le rilevazioni dell’Osservatorio permanente diper cui nell’ultimo mese, glidegli italiani nelle categorie ristorazione, abbigliamento e non-food sono in calo del -35,6% rispetto allo stesso mese del 2021.Sebbene ci sia un recupero di 22,6 punti percentuali sul mese di gennaio , il dato di febbraio sconta ancora ilcon l’ultimo mese di piena attività dello scorso anno, allorché ci si avvicinava inesorabilmente verso ilnazionale scattato solo successivamente; nella sera fra l’8 e il 9 marzo per la precisione. Ilrispetta a gennaio, quindi, è stato determinato dall’allentamento delle restrizioni post-Natale in alcune regioni della Penisola. Ma, va sottolineato, nell’arco degli ultimi 12 mesi (quello che viene definito “”) il calo è del -46,3%.A livello di, la discesa più ripida si conferma essere sempre quella dellache lascia sul terreno il 50,3% dei consumi. A seguire, l’(-36,5%) e il(-6,2%). Considerato il progressivo degli ultimi 12 mesi, le performance per tutti i comparti peggiorano sensibilmente con un -56,5% per ristoranti, bar, pasticcerie, tavole calde, ecc.Male anche, due canali che, nonostante gli stop&go dei vari Dpcm non sono mai riusciti a riprendersi dalla crisi pandemica a causa delle restrizioni agli spostamenti (che per i viaggiatori si traducono in quarantene obbligatorie all’arrivo, in attesa del passaporto vaccinale mentre per i centri commerciali diventano fonte di riduzione del bacino di utenza) e alle chiusure comandate (nel weekend le grandi superficie di vendita rimangono chiuse).Valutando le, la peggiore in termini di consumi persi è ilche mette a referto un -40,5% seguita dall’area(-38,3%),(-36,1%) e(-31,6%). Un dato, quest'ultimo, in cui vanno sottolineate le performance della. La Regione più colpita dal virus in tutta Italia riesce a tenere con un -29,7% che la piazza al terz'ultimo posto della classifica. Meglio solo Calabria (-28,8%) e Basilicata (-26,2%). Stessa cosa può dirsi per il capoluogo Milano che grazie a un -37,8% fa meglio di altri centri e chiude anch'essa al terz'ultimo posto della calssifica per città.In febbraio, quindi, «continua l’onda negativa in tutti i settori, tranne nel non-food che, sulla scia delle minori restrizioni di alcune merceologie e della ritrovata voglia degli italiani per la lettura, per l’arredamento della casa e per gli oggetti di elettronica, chiude il mese di febbraio con una contrazione ridotta – chiarisce, direttore Centro studi retail Confimprese – Resta il fatto che, nonostante l’avvio della, abbiamo di fronte un altro anno di convivenza con il virus e per questo dobbiamo ritrovare fiducia sapendo gestire le aperture e non le chiusure. Continuiamo a sostenere che gli operatori del commercio hanno messo in atto in tempi rapidissimioperativi molto stringenti, volti a prevenire i rischi di contagio nelle diverse tipologie di esercizi, siano essi situati sia nei centri delle città sia all’interno di centri commerciali, parchi commerciali o altre strutture analoghe».Legittimo chiedersi, a questo punto e con di fronte il lockdown pasquale, quale sia stato l'effetto di un anno di pandemia sui consumi degli italiani. Una risposta prova a darla, med business consulting leader di Ey: «Iniziamo a osservare anche un cambiamento neglidi consumo degli italiani che, a distanza di un anno dall’emergenza, si stanno abituando a rinnovare meno spesso l’abbigliamento e a non poter consumare i pasti fuori casa. Sarà importante capire se questosi confermerà anche in presenza di futuri allentamenti delle misure sanitarie, o se sarà necessario un periodo più lungo di assestamento, prima di poter tornare alle vecchie